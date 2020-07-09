Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Güven Yalçın'a Fransa'dan iki talip! İşte yapılan teklif...

'a 'dan iki talip! İşte yapılan teklif...

'ın genç forvet oyuncusu için 'nın ve devreye girdi. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren genç futbolcu için yapılan teklif de ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 9.7.2020 19:45 Son Güncelleme: 9.7.2020 19:46 ABONE OL
Güven Yalçın'a Fransa'dan iki talip! İşte yapılan teklif...

Beşiktaş'ın 21 yaşındaki golcüsü Güven Yalçın, Siyah-Beyazlı formayla geçen sezon önemli bir çıkış yapmıştı. 23 maçta 8 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek gelecek için umut veren Güven, bu dönemde ise 25 mücadele sonunda 2 gol atabilmişti.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Akşam'ın haberine göre, genç oyuncunun oldukça potansiyelli bir isim olduğunu düşünen Fransız ekipleri; Nimes ve Bordeaux'nun Güven için Beşiktaş'la görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi.

Yönetimin 5 milyon Euro'luk talebine Bordeaux'tan son olarak 3 milyon Euro'luk teklif verildiği öğrenildi.

Kayserispor Mensah'a karşılık Oğuzhan'ı istiyor

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Acun Ilıcalı Survivor'dan Sercan Yıldırım'ın neden elendiğini açıkladı! "Sercan Survivor'dan elenmek zorunda kaldı, çünkü..."
A101 9 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu satışa çıktı! A101 aktüel ürünler kataloğu listesinde bu hafta neler var?
Gamze Özçelik’ten dikkat çeken paylaşım! Çeşme ve Bodrum yerine tatil için bakın nereyi tercih etti!
Oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası! Adını Feriha Koydum ile ünlenen Feyza Civelek'e üç ayrı suçtan...
8 Temmuz 2020 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim? Dün akşam Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu?
Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 9 Temmuz canlı tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum!
2020 AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı! Anadolu Üniversitesi AÖF Açıköğretim final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
10 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler yeni haftanın katalog indirimleri BAŞLIYOR! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
8 Temmuz 2020 Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA
Survivor Evrim ile Survivor Mert arasındaki aşk iddialarında son dakika gelişmesi: İkiliden olayların fitilini ateşleyen paylaşımlar...
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Güven Yalçın'a Fransa'dan iki talip! İşte yapılan teklif...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA