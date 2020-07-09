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2-2 Inter | MAÇ SONUCU

A'nın 31'inci haftasında Inter deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Inter 65 puana yükseldi ve 9 maçlık seri yakalayan Atalanta'nın gerisinde haftayı 4. sırada tamamladı.

Giriş Tarihi: 10.7.2020 01:16 ABONE OL
Hellas Verona 2-2 Inter | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 31. hafta maçında Inter, Hellas Verona deplasmanına çıktı. Marc'Antonio Bentegodi'de oynanan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

2. dakikada Lazovic'in golüyle öne geçen Verona ilk yarıyı önde kapattı. Inter 49. dakikada Candreva ile beraberliği yakaladı. 55. dakikaya gelindiğinde ise Candreva'nın çabaları sonucunda Dimarco kendi kalesine attığı golle Inter'i öne geçirdi.

INTER 86'DA YIKILDI

86. dakikada ise Portekizli deneyimli oyuncu Miguel Veloso'nun golü maça dengeyi getirdi ve puanlar paylaşıldı.

Bu sonucun ardından Inter 65 puana yükseldi ve 9 maçlık seri yakalayan Atalanta'nın gerisinde haftayı 4. sırada tamamladı. Hellas Verona ise 43 puana yükselerek orta sıralarda kalmayı sürdürdü.

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Hellas Verona 2-2 Inter | MAÇ SONUCU
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