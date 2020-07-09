Hüseyin Çimşir: Yaşayıp, göreceğiz

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, öne geçtikten sonra skoru tutamadıklarından yakındı. Skordan üzüntü duyduklarını ifade eden Çimşir, "Yarış devam ediyor. Biz pes etmeden mücadelemize devam edeceğiz. İçerideki Ankaragücü maçı ve burada oyun başlangıçlarıyla ilgili sıkıntı yaşadık. Rakibin orta sahadaki beşlisinin bize iyi baskı kurduğunu düşünüyorum.Bunları geliştirmemiz gerekiyor.Bu maçı kazanmamız gerekiyordu. 3 maç kaldı. Yaşayıp, ne olup bittiğini göreceğiz" dedi.Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir bitiş düdüğü ile birlikte orta hakem Halil Umut Meler'in yanına gitti ve hararetli bir tartışmaya girdi. Çimşir'in bazı pozisyonlarla ilgili Meler'e itirazlarda bulunduğu ifade edildi. Öte yandan Campi, gördüğü sarı kartla Denizli maçında cezalı duruma düştü.Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde son 6 maçının 4'ünde 8 puan kaybetti ve şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.