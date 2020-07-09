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: Yaşayıp, göreceğiz

, “Öne geçtikten sonra oyunu tutmakta sıkıntı yaşıyoruz. Bu maçı kazanmalıydık. Önümüzde 3 maç kaldı. Yaşayıp, ne olup bittiğini göreceğiz” dedi

Giriş Tarihi: 9.7.2020 ABONE OL
Hüseyin Çimşir: Yaşayıp, göreceğiz
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, öne geçtikten sonra skoru tutamadıklarından yakındı. Skordan üzüntü duyduklarını ifade eden Çimşir, "Yarış devam ediyor. Biz pes etmeden mücadelemize devam edeceğiz. İçerideki Ankaragücü maçı ve burada oyun başlangıçlarıyla ilgili sıkıntı yaşadık. Rakibin orta sahadaki beşlisinin bize iyi baskı kurduğunu düşünüyorum. Genel itibariyle skor aldıktan sonra maalesef oyunu tutmakla alakalı, topa sahip olmakla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Bunları geliştirmemiz gerekiyor. Rakibin direncini kıramadığınızda oyuna ortak oluyor. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu. 3 maç kaldı. Yaşayıp, ne olup bittiğini göreceğiz" dedi.

MAÇ BİTİMİNDE MELER'E KOŞTU
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir bitiş düdüğü ile birlikte orta hakem Halil Umut Meler'in yanına gitti ve hararetli bir tartışmaya girdi. Çimşir'in bazı pozisyonlarla ilgili Meler'e itirazlarda bulunduğu ifade edildi. Öte yandan Campi, gördüğü sarı kartla Denizli maçında cezalı duruma düştü.

ERİYOR
Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde son 6 maçının 4'ünde 8 puan kaybetti ve şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

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Hüseyin Çimşir: Yaşayıp, göreceğiz
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