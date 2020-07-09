Kolumu rahatsız etti

Fenerbahçe'ninmaçta,'ın objektifine takılan karelerdikkat çekiciydi. Sarı-lacivertlilerin kaptanıHasan Ali Kaldırım, kaptanlık bandını çıkarıp yereatmış, karşılaşmaya öyle devam etmişti…başlığı ile haberlediğikareler için olayın baş kahramanı, sosyal medyahesabından bir açıklama yaptı. İşte milli sol bek'inifadeleri:HASAN Ali maçın 5. dakikasında kaptanlık pazubandını çıkardı. Ben de gazetecilik refleksiyle pazubandın yerdeki fotoğrafını çektim. Yaptığı açıklamada, pazubandın kolunu rahatsız ettiğini söylemiş. Bunu bilmem mümkün değil. Ancak Yeni Malatya maçında da benzer bir durum yaşanmıştı. Benim görevim saha içerisinde yaşananları fotoğraflamak.MUSTAFA Nacar müthiş bir muhabir… Fotoğraflarıyla geçmiş dönemde birçok olaya şahit olmamızı sağladı. Son eseri de Hasan Ali'nin kaptanlık bandını kolundan çıkarıp, saha kenarına atmasını bize göstermesi oldu. Geçen haftalarda Hasan Ali, kendi taraftarından linç yedi. Kulüp açıklama yaptı, oyuncusunu korudu. Sonuna kadar haksızlığa uğradı. Biz de medya olarak arkasında durduk. Yani; işimizi yaptık. O fotoğrafla da işimizi bir kez daha yaptık. Hasan Ali de işini yapacak. Milyonların gözü önünde, bir takım kaptanı; "Kolumu sıktı" diye liderliğini gösteren simgeyi çıkarıp atamaz. En basit tabirle gevşetir. Medyanın işi bunu yorumlamaktır.