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Kolumu rahatsız etti

“Kaptanlık pazubandı maç içinde kolumu rahatsız ettiğinden, çıkarıp saha dışına bıraktım. Bu durum daha önce de birkaç kez başıma geldi”

MUSTAFA NACAR
Giriş Tarihi: 9.7.2020 ABONE OL
Kolumu rahatsız etti
Fenerbahçe'nin G.Birliği ile 1-1 berabere kaldığı maçta, SABAH Gazetesi foto muhabiri Mustafa Nacar'ın objektifine takılan kareler dikkat çekiciydi. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Hasan Ali Kaldırım, kaptanlık bandını çıkarıp yere atmış, karşılaşmaya öyle devam etmişti… SABAH Spor'un da "Zoraki kaptan!" başlığı ile haberlediği kareler için olayın baş kahramanı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İşte milli sol bek'in ifadeleri: "Haberi yapan muhabiri meşhur etmeme adına ismini vermediğim söz konusu hikâyenin aslı, kaptanlık pazubandı maç içinde kolumu rahatsız ettiğinden, çıkarıp saha dışına bıraktım ve maça devam ettim. Bu durum daha önce de birkaç kez başıma geldi ve gerek takım arkadaşlarımın, gerekse kenar yönetiminin durumdan haberi vardı. Olayın aslı budur…"

HASAN Ali maçın 5. dakikasında kaptanlık pazubandını çıkardı. Ben de gazetecilik refleksiyle pazubandın yerdeki fotoğrafını çektim. Yaptığı açıklamada, pazubandın kolunu rahatsız ettiğini söylemiş. Bunu bilmem mümkün değil. Ancak Yeni Malatya maçında da benzer bir durum yaşanmıştı. Benim görevim saha içerisinde yaşananları fotoğraflamak.

BİR GÖRÜŞ: GÜRCAN BİLGIÇ

HERKES İŞİNİ YAPACAK!

MUSTAFA Nacar müthiş bir muhabir… Fotoğraflarıyla geçmiş dönemde birçok olaya şahit olmamızı sağladı. Son eseri de Hasan Ali'nin kaptanlık bandını kolundan çıkarıp, saha kenarına atmasını bize göstermesi oldu. Geçen haftalarda Hasan Ali, kendi taraftarından linç yedi. Kulüp açıklama yaptı, oyuncusunu korudu. Sonuna kadar haksızlığa uğradı. Biz de medya olarak arkasında durduk. Yani; işimizi yaptık. O fotoğrafla da işimizi bir kez daha yaptık. Hasan Ali de işini yapacak. Milyonların gözü önünde, bir takım kaptanı; "Kolumu sıktı" diye liderliğini gösteren simgeyi çıkarıp atamaz. En basit tabirle gevşetir. Medyanın işi bunu yorumlamaktır.

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Kolumu rahatsız etti
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