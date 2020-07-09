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Sahada 8 yabancı

Söz konusu üç sezon için de yabancı futbolcuların birine yaş sınırı getirildi. Ayrıca altyapıdan kadroda bulundurularak futbolcuların kriterleri de belli oldu

Giriş Tarihi: 9.7.2020 ABONE OL
Sahada 8 yabancı

1- Kulüpler 14 yabancı ile sözleşme yapabilecek ancak 8'i 11'de yer alacak. Bu rakamlar 2021-22'de 12'ye 7, 2022-23'de ise 10'a 6...

2- 26 Temmuz'da bitecek 2019-20 sezonunun ardından Süper Lig'de yeni sezon 11 Eylül Cuma günü başlayacak ve 16 Mayıs'ta sona erecek

3- Birinci transfer ve tescil dönemi 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp, 5 Ekim 2020'de sona erecek. İkinci dönem ise daha sonra ilan edilecek

TFF Yönetim Kurulu, dün yaptığı toplantıda liglerin geleceğine yönelik önemli kararlar aldı. İşte detaylar: Süper Lig kulüpleri 2020-21 sezonunda en fazla 14 yabancı ile sözleşme yapabilecek. Bunların en az bir tanesi 01.01.1996 ve sonrasında doğmuş olacak ve 8'i aynı anda 11'de yer alabilecek. 21 kişilik isim listesinde altyapıdan 01.01.1998 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacak. 2021-22 sezonunda yabancı sayısı 12. En az 1 tanesi 01.01.1998 ve sonrası doğumlu olma şartıyla 7'si sahada yer alabilecek. Altyapıdan futbolcu bulundurma koşulu ise 01.01.2000 ve daha sonra doğumlu olması. 2022-23'te sözleşmeli yabancı sayısı 10, sahadaki yabancı sayısı da 6 ile sınırlandırılacak. En az 1 tanesi için doğum tarihi şartı 01.01.2000. Ayrıca kadroda altyapıdan 01.01.2002 ve sonrası doğmuş olan iki futbolcu yer alacak. Süper Lig'de yeni sezon 11 Eylül 2020'de start alıp, 16 Mayıs 2021'de sona erecek. 4 Ağustos 2020'da başlayacak 1. transfer ve tescil dönemi ise 5 Ekim 2020'de sona erecek.

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Sahada 8 yabancı
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