Samsunspor'dan Nurullah Aslan açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Yüksel Yıldırım, "Nurullah Aslan için hem Beşiktaş'tan hem de Fenerbahçe'den resmi transfer teklifi aldık. Nurullah'ı satmayacağız demiyoruz. Nurullah'ı şu an için satmayacağız. Nurullah'ın TFF 1. Lig tecrübesi eksik. Bana göre en az 2 yıl Süper Lig oynaması da gerek. Nurullah şımarmayacak, Nurullah 7/24 çalışacak. Ben de onu dünya yıldızı yapacağım. Nurullah neden bir gün Liverpool'un kalesini korumasın? dedi.