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'dan açıklaması! ve ...

Son dakika haberleri... 'da gösterdiği performansla dikkat çeken genç kaleci hakkında Yılport Samsunspor Başkanı açıklamalarda bulundu. İşte Yıldırım'ın ve sözleri...

Giriş Tarihi: 9.7.2020 16:46 Son Güncelleme: 9.7.2020 16:48 ABONE OL
Samsunspor'dan Nurullah Aslan açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Yılport Başkanı , ve 'nin teklifinde bulunduğu kalecileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Samsunspor'dan Nurullah Aslan açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

, " için hem 'tan hem de 'den resmi teklifi aldık. Nurullah'ı satmayacağız demiyoruz. Nurullah'ı şu an için satmayacağız. Nurullah'ın 1. Lig tecrübesi eksik. Bana göre en az 2 yıl oynaması da gerek. Nurullah şımarmayacak, Nurullah 7/24 çalışacak. Ben de onu dünya yıldızı yapacağım. Nurullah neden bir gün 'un kalesini korumasın? dedi.

Samsunspor'dan Nurullah Aslan açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Ajansspor'a konuşan Başkan Yıldırım, "Nurullah'ı 'de vereceğim kulüpler bonservis ödemesini yapabilecek mi? Ne yazık ki yapamayacak. Kiev'de Şampiyonlar Ligi'nde - maçını izlemiştim. Liverpool kaleci Karius'un hatalarıyla rezil olmuştu. Ben inanıyorum; Nurullah, Karius'tan daha iyilerini yapar. Nurullah'ı 3-5 milyon Euro'ya 'a satacağıma, 50-60-80 milyon Euro'lara Liverpool gibi takımlara satmak isterim. Neden olmasın? oynatmadığı Eljif Elmas'ı 'ye 17 milyon Euro'ya sattı. Biz oynattığımız oyuncuyu satacağız." ifadelerini kullandı.

Samsunspor'dan Nurullah Aslan açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

1997 doğumlu kaleci , bu sezon 28 maçta kalesinde yalnızca 11 gol gördü.

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Samsunspor'dan Nurullah Aslan açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
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