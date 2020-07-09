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Son dakika... 'de 32. haftanın hakemleri açıklandı

Son dakika... 'de 32. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Lider Başakşehir'in Konyaspor'la deplasmanda oynayacağı karşılaşmada Cüneyt Çakır, ikinci sıradaki Trabzonspor'un Denizlispor'a konuk olacağı müsabakada ise Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Giriş Tarihi: 9.7.2020 11:43 Son Güncelleme: 9.7.2020 11:53 ABONE OL
Son dakika... Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şunlar:

11 Temmuz Cumartesi:

21.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

12 Temmuz Pazar:

18.30 MKE Ankaragücü-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

21.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya

13 Temmuz Pazartesi:

18.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler

18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep FK: Halil Umut Meler

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Fırat Aydınus

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

21.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

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Son dakika... Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı
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