Spor yazarları Alanyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

ÖMER ÜRÜNDÜL - MUSLERA'SIZ 5 MAÇ HER ŞEYİN ÖZETİ

Dün gece 43. dakikaya kadar saha içi görüntüsü şöyleydi: Ciddi eksikliklerine ve moral bozukluğuna rağmen prestij için sahaya çıkan hırslı ve kazanmak isteyen bir Galatasaray, buna karşılık 'Bu angarya maç da nereden çıktı' diye takım halinde uyuşuk, hücuma çıkamayan bir Alanyaspor. Erol Bulut'un Efecan'ı hiç başarılı olamayacağı sol önde görevlendirmesi işgüzarlıktı.