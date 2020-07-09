Spor yazarları Alanyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

ÖMER ÜRÜNDÜL - MUSLERA'SIZ 5 MAÇ HER ŞEYİN ÖZETİ
Dün gece 43. dakikaya kadar saha içi görüntüsü şöyleydi: Ciddi eksikliklerine ve moral bozukluğuna rağmen prestij için sahaya çıkan hırslı ve kazanmak isteyen bir Galatasaray, buna karşılık 'Bu angarya maç da nereden çıktı' diye takım halinde uyuşuk, hücuma çıkamayan bir Alanyaspor. Erol Bulut'un Efecan'ı hiç başarılı olamayacağı sol önde görevlendirmesi işgüzarlıktı.
İlk yarıda üretkenlik sıkıntısı yaşasa da oyunu domine eden Galatasaray'dı. Ama devrenin son iki dakikasında beklenmedik şeyler oldu. Efecan gerçek yeri sağ kulvara geçince, burada yaptığı asistle takımına ilk pozisyonda skor avantajı getirdi. Hemen sonrasında da Seri'nin hatasında Cisse farkı ikiye çıkardı. Ama Adem Büyük devre biterken takımına umut getiren golü attı.
İkinci devreye çok etkili ve tempolu başladı. Pozisyonlar da buldu ama değerlendiremedi ve de Alanya iki gol daha bulup işi bitirdi. Ama bugüne kadar yeri geldikçe sık sık vurguladım, büyük kaleci Muslera Galatasaray takımının 1 numaralı temel direği diye.
Muslera sakatlandıktan sonraki son 5 maça bakalım: 'Kaybedilen puan 13, yenen gol 13.' Her şeyi ifade ediyor. Linnes çok iyi bir insan ve gerçek bir profesyonel hem de iyi bir oyuncu.
Sağ bek de oynuyor, sol bek de. Mariano ve Saracchi'nin genel performanslarını göz önüne aldığımızda Fatih Terim'in Linnes'i devamlı yedek tutmasına anlam veremiyorum.
Bu skor Alanya'yı aldatmasın. Kupa finalini erken düşünüp diğer maçları angarya kabul edersen sonu büyük hüsran olur.
LEVENT TÜZEMEN - YENİLEME ZAMANI
Futbolu sadece yetenekli oyuncularla oynamak başarı için yeterli değildir. Akıllı futbolcuya sahip olmak şarttır. Akıllı futbolcu ne zaman pas vereceğini, ne zaman top süreceğini, ne zaman tek pas oynayacağını ve nasıl pozisyon alacağını bilir.
Alanya'daki Galatasaray'ın kadrosuna bakınca hangi oyuncuda hem yetenek hem de oyun aklı var? Bir tek Belhanda'yı gösterebiliriz ama onun da kalitesini göstermesi keyfine bağlı! Nitekim Belhanda'nın Adem'e attırdığı gol kalitesinin ürünüydü. Büyük takım taçtan gol yemez. Cisse üç kişinin arasına sızıp golü attı. İyi kaleciler sahada 'çenebaz' olur ve sürekli arkadaşlarını uyarır.
Kaleci Okan sadece izliyor ve arkadaşlarını pozisyon almaları konusunda uyarmıyor. Cisse'nin attığı ikinci golde oyun lideri Seri'nin yaptığı hatayı amatör futbolcu bile yapmaz. Galatasaray topa hakimdi, sürekli rakibin üzerine gitti ama devreyi yenik kapadı. Rakibin üzerine çok hücum etmek yerine etkili hücum etmek daha değerlidir. Alanya 3 atakta iki gol attı.
Galatasaraylı oyuncular devre arası Terim'den sert ültimatom almış olacaklar ki ikinci yarıya daha çok koşup mücadele ederek başladılar. Belhanda'nın yönetiminde çok fazla adamla hücuma kalktılar ama Alanyaspor'un klasik kontratakları karşısında sıkıntı da yaşadılar. Belhanda ve Linnes'in vuruşlarını kaleci Marafona başarıyla önlerken Adem'in kafa vuruşunun direkten dönmesi şanssızlıktı.
Galatasaray için bu maçı kazanmak ekonomik açıdan da çok değerliydi ve 40 milyon TL'lik gelir elde edeceklerdi. Çünkü Sivas kaybetmişti ancak G.Saray'ın kadro kalitesi yenilgiyi getirdi.
Bu sezon Galatasaray hatalı kadro mühendisliğinin zafiyetini fazlasıyla yaşadı. Sakatların ve cezalıların yerine görev yapan oyuncular ile başarıyı yakalayamadı. Yeni sezon için yeniden bir kadro planlaması yapılmalı.