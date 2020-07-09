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ağır yaralı

sahasında ’a takılarak şampiyonluğu ateşe attı. İlk yarıdaki penaltı fırtınasında Sosa'nın golleri ile 2-1 öne geçen bordo-mavililer, çok büyük bir motivasyonla oynayan rakibinin ikinci yarıda skoru eşitlemesine engel olamadı; Hosseini'nin kafası da direkten dönünce skora razı oldu. Bu sonuçla Fırtına bitime 3 maç kala zirvenin 4 puan gerisine düştü

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 9.7.2020 ABONE OL
Trabzonspor ağır yaralı
Ndiaye'nin yaptığı mantıksız penaltıyla maça adeta 1-0 önde başlayan Antalyaspor ilk dakikalarda eksik kadrosuna rağmen oyunda dengeyi korumayı başardı.
Ardından Trabzonspor iki penaltı golüyle öne geçmeyi başardı. Ancak dikkat çeken ise penaltı kararlarının hakem tarafından neredeyse hiç görülmemesi ve sadece VAR uyarısıyla verilmesi oldu. Önce Galatasaray maçı ardından da bu maçtaki VAR kararları Trabzonspor'un şampiyonluk yarışına tutunmasını sağlarken, hakemlerin vurdumduymazlığı her geçen hafta artmaya devam ediyor.
Maçın başlangıç düdüğünden itibaren organize olmakta, penaltılar dışında rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretmekte zorlanan Trabzonspor, adeta Antalyaspor'a toparlanma ve skoru dengeye getirme fırsatı verdi.
Beraberlik sonrası şampiyonluk için saldırması beklenen Trabzonspor yerine üçüncü golü isteyen taraf Antalyaspor oldu.

BIR TRABZONSPOR KLASİĞİ
Antalyaspor karşısında 2-1 öne geçtiği maçtan beraberlikle sahadan ayrılan Trabzonspor, bu sezon önce geçtiği 28 maçın sadece 17'sini kazanabildi. Bordo-mavililer bu müsabakalarda 24 puan kaybederken, ligin de öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden takımı durumunda bulunuyor.

UMUDUMUZU KAYBETMEDİK
Anthony Nwakaeme: "3 maç daha kaldı, her şey mümkün. Umudumuzu kaybetmiş değiliz, pes etmiş değiliz. 4 puan fark var. Harika bir sezon geçirdik, asla umudumuzu kaybetmedik."

HOSSEİNİ DİREĞE
80'inci dakikada Hüseyin'in yerine oyuna giren İranlı stoper Hosseini topla ilk buluşmasında direğe takıldı. 81'inci dakikada Sosa'nın kullandığı kornerde Hosseini'nin kafa vuruşu Antalyaspor kalesinin 90 tabir edilen köşesinden döndü.

YEDEKLERİ DE MOTİVE OLMUŞ
Trabzonspor'un kazandığı ikinci penaltı öncesi Antalyasporlu yedek bir oyuncu, penaltı itirazlarında bulunan Trabzonsporlu yöneticilere, "Penaltı filan yok" diye bağırınca tartışma çıktı. Trabzonsporlu yöneticilerin, "Önünde ekran mı var, gel izle" dediği Antalyasporlu oyuncu da itirazını sürdürünce gerginlik arttı. Ancak daha sonra hakemin penaltı kararı vermesiyle Trabzonsporlu yöneticiler penaltının sevincini yaşarken ortam sakinleşti.

ÖNÜNDEKİ POZİSYONU GÖRMEDİ!
Trabzonspor'da Ekuban ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler pozisyonun önünde olmasına rağmen beyaz noktayı göstermedi. İkinci penaltı pozisyonunu da es geçen Meler, VAR'ın uyarısıyla kararlarını değiştirdi ve penaltıları verdi.

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Trabzonspor ağır yaralı
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