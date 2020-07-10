Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Alex'ten Fenerbahçe açıklaması!

'ten açıklaması!

2004-2012 yılları arasında 'de forma giyen ve 344 maçta 171 gol 146 asistlik performansıyla sarı lacivertli taraftarların unutulmazları arasına giren Brezilyalı eski futbolcu de Souza, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Alex, Fenerbahçe'nin teknik direktörü gündemini ve Jailson'un performansını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 10.7.2020 16:01 Son Güncelleme: 10.7.2020 16:09 ABONE OL
Alex'ten Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex De Souza, Brezilya basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Alex, kendisine yöneltilen teknik direktörlük veya yöneticilik sorusuna ,"Teknik direktörlük için bir davet geleceğine inanmıyorum çünkü Emre ile iyi bir ilişkim var, onunla uzun süre birlikte oynadık, sürekli görüşüyoruz ve bu konu hakkında bana bir şey söylemedi." dedi.

EROL BULUT'U MU İŞARET ETTİ?
Alex konuşmasının devamında, "Sanırım bir Türk teknik direktörün peşindeler." yanıtını verdi.

JAILSON DEĞERLENDİRMESİ
Brezilyalı efsane, konuşmasının devamında, "Jailson şu anda gerçek mevkinde oynamıyor. Gremio'da, orta sahada iyi bir performans sergiliyordu. Aslında, Fenerbahçe kariyerine başladığında iyiydi. Ancak, Fenerbahçe stopersiz sezonunda onu değerlendirdi. Sonrasında Gustavo, Jailson'un yerine alındı. Jailson, kendi mevkinde olmayan yerlerde oynadı. O, bir savunmacı olarak oynayacak futbol karakterine sahip değil. Şu anda takımın istikrarsız görüntüsünde bir sebep gibi görünüyor." dedi.

"SİVASSPOR İNANILMAZ"
Alex, konuşmasının devamında Sivasspor'un bu sezon yakaladığı çıkışı değerlendirirken, "İnanılmaz bir şekilde Sivasspor favori oldu. Sivasspor daha düzenli bir ekip ve daha az baskısı var. Fenerbahçe bu sezon çok kapandı ve 6 sene herhangi bir kupa kaldırmamak onlar için karmaşık bir duruma neden oldu." dedi.

Son dakika: Fenerbahçe - Sivasspor maçının hakemi değişti!

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı önlemleri duyurdu! Market ve kuaförlerde yeni dönem
SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün yükselişini sürdürüyor! 10 Temmuz gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?
Survivor'da dün akşam kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? 9 Temmuz SMS sıralaması ile Survivor'da elenen yarışmacı!
BİM 10 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu ile yeni haftanın fırsat ürünleri SATIŞTA! BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi
Son dakika haberi | Acun Ilıcalı Survivor'dan Sercan Yıldırım'ın neden elendiğini açıkladı! "Sercan Survivor'dan elenmek zorunda kaldı, çünkü..."
Yeni takımını bu sözlerle duyurdu!
Düğünde atılan göbek pahalıya patladı! Damadın babasına ceza şoku...
Bu illerde görüldü! 'Beyin yiyen amip' böyle bulaşıyor!
Son dakika: Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 10 Temmuz Sağlık Bakanlığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu ile salgında son durum
9 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dünkü dokunulmazlık sonrası 2020 Survivor 2. eleme adayı kim oldu?
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Alex'ten Fenerbahçe açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA