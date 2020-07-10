Başakşehir'in rakibi belli oluyor!

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen Şampiyonlar Ligi kura çekimi yapıldı. Şimdi sırada temsilcimiz Medipol Başakşehir'in rakibinin belli olacağı Avrupa Ligi kura çekimi var.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri şu şekilde oldu;

ÇEYREK FİNAL

Manchester City / Real Madrid - Juventus / Lyon

Leipzig - Atletico Madrid

Barcelona / Napoli - Bayern Münih / Chelsea

Atalanta - PSG

YARI FİNAL

Manchester City / Real Madrid - Juventus / Lyon | Barcelona / Napoli - Bayern Münih / Chelsea

Leipzig - Atletico Madrid | Atalanta - PSG

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR

Son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri de belli oluyor.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 14.00'te başladı. Organizasyonda aynı ülkenin takımları birbiriyle eşleşebilecek.

İŞTE EŞLEŞMELER (Belli oldukça sayfa güncellenecektir)

UEFA AVRUPA LİGİ KUPASI KÖLN'DE SAHİBİNİ BULACAK

2019-20 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek final turundan itibaren Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentleri ev sahipliği yapacak.

Turnuvanın çeyrek final maçları 10-11 Ağustos, yarı final maçları 16-17 Ağustos ve final mücadelesi ise Köln Stadı'nda 21 Ağustos'ta yapılacak.

Yeni tip corona virüsü nedeniyle ertelenen son 16 turu karşılaşmaları 5-6 Ağustos tarihlerinde oynanacak.