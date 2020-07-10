Beşiktaş'a çifte darbe

Beşiktaş, golle başladığı Kasımpaşa maçında kâbus gibi bir ilk yarı yaşadı. 10. dakikada Burak Yılmaz sakatlığı sebebiyle kenara gelirken misafir takım Koita'nın golleriyle öne geçti. Sorunlar bununla bitmedi. 25. dakikada Thiam ceza sahasında Gökhan'ın ayağına bastı.Beşiktaş'ın dün gece beraberlik golünü atan Kevin-Prince Boateng bu sezon siyah-beyazlı forma ile 3. golünü kaydetti. Bu gollerin 3 tanesi de iç sahada geldi.Beşiktaş'ta Kayserispor yenilgisinin ardından ilk 11 de değişti. Bu sezon ligdeki 30 maçın 28'inde forma giyen Vida ilk kez teknik heyet kararıyla yedek kaldı. 4 maç üst üste sol bekte görev alan 19 yaşındaki Rıdvan Yılmaz da formasını Caner Erkin'e kaptırdı.Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Vida'nın menajeri, salı günü kulübe ihtarname göndererek 1.5 milyon Euro'luk alacağının tahsil edilmesini istemiş ve bu yönetimde büyük şok yaratmıştı. Hırvat oyuncunun menajeri ile yapılaneski dosyaların araştırmasının sürdüğü ifade edildi.Beşiktaş'ta dün 3 isim kadroda yoktu. Sergen Yalçın'ın 'kronik sakatlığı var' diyerek Kayseri'de son yarım saatte görev verdiği N'Koudou, bu kez 21 kişilik kadroya bile alınmadı. Kovid-19 tedavileri devam eden Umut Nayir ve Ljajic de kadroda yoktu.