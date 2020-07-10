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'a çifte darbe

Giriş Tarihi: 10.7.2020 ABONE OL
Beşiktaş'a çifte darbe
Beşiktaş, golle başladığı Kasımpaşa maçında kâbus gibi bir ilk yarı yaşadı. 10. dakikada Burak Yılmaz sakatlığı sebebiyle kenara gelirken misafir takım Koita'nın golleriyle öne geçti. Sorunlar bununla bitmedi. 25. dakikada Thiam ceza sahasında Gökhan'ın ayağına bastı. 13 dakika sahada kalabilen Gökhan, ağrıları geçmeyince yerini Boateng'e bıraktı.

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Beşiktaş'ın dün gece beraberlik golünü atan Kevin-Prince Boateng bu sezon siyah-beyazlı forma ile 3. golünü kaydetti. Bu gollerin 3 tanesi de iç sahada geldi.

FATURA RIDVAN VE VİDA'YA
Beşiktaş'ta Kayserispor yenilgisinin ardından ilk 11 de değişti. Bu sezon ligdeki 30 maçın 28'inde forma giyen Vida ilk kez teknik heyet kararıyla yedek kaldı. 4 maç üst üste sol bekte görev alan 19 yaşındaki Rıdvan Yılmaz da formasını Caner Erkin'e kaptırdı.

OLAY SÖZLEŞME KAYIP
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Vida'nın menajeri, salı günü kulübe ihtarname göndererek 1.5 milyon Euro'luk alacağının tahsil edilmesini istemiş ve bu yönetimde büyük şok yaratmıştı. Hırvat oyuncunun menajeri ile yapılan sözleşmeye şu ana dek kayıtlarda ulaşılamadığı belirtilirken, eski dosyaların araştırmasının sürdüğü ifade edildi.

N'KOUDOU GÖZDEN DÜŞTÜ!
Beşiktaş'ta dün 3 isim kadroda yoktu. Sergen Yalçın'ın 'kronik sakatlığı var' diyerek Kayseri'de son yarım saatte görev verdiği N'Koudou, bu kez 21 kişilik kadroya bile alınmadı. Kovid-19 tedavileri devam eden Umut Nayir ve Ljajic de kadroda yoktu.

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Beşiktaş'a çifte darbe
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