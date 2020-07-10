Düello Rizespor’un

Süper Lig'de geri sayım tüm hızıyla sürerken kümede kalma savaşı veren iki takımın mücadelesi nefesleri kesti...Hes Kablo Kayserispor75'te Campanharo'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.AncakKayseri 31 puanda kalırken, G.Antep maçı öncesi moraller bir hayli bozuldu. 32 puana yükselen Rizespor ise küme düşme hattından çıktı.Yeşil-mavililer karşılaşmanın bitiş düdüğü ile büyük sevinç yaşadı. Mutluluğunu tribündeki yöneticileriyle kutladı. Rize'de 7 farklı isim Kayseri maçında isabet bulurken, sezonun da 8 ile en fazla isabetli şut çektiği karşılaşmasını oynadı. Teknik direktör Ünal Karaman, "Çok önemli ve değerli bir geri dönüş yaşadık" diye konuştu.