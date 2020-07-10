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Düello Rizespor’un

, 10 kişi kalmasına rağmen 86’da 2-1 öne geçti ancak Rizespor 90+2 ve 90+4’te üst üste gelen gollerle galibiyete ulaştı

Giriş Tarihi: 10.7.2020 ABONE OL
Düello Rizespor’un
Süper Lig'de geri sayım tüm hızıyla sürerken kümede kalma savaşı veren iki takımın mücadelesi nefesleri kesti... Ev sahibi Çaykur Rizespor 11. dakikada Samudio ile 1-0 öne geçti. Hes Kablo Kayserispor 32. dakikada Diego Angelo ile skoru eşitlerken 75'te Campanharo'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Buna rağmen 86'da Kravets'in penaltı golüyle deplasmanda 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Ancak Rize 90+2'de Garmash, 90+4'te de Talbi ile sahadan 3-2 galip ayrıldı. Kayseri 31 puanda kalırken, G.Antep maçı öncesi moraller bir hayli bozuldu. 32 puana yükselen Rizespor ise küme düşme hattından çıktı.

BÜYÜK COŞKU
Yeşil-mavililer karşılaşmanın bitiş düdüğü ile büyük sevinç yaşadı. Mutluluğunu tribündeki yöneticileriyle kutladı. Rize'de 7 farklı isim Kayseri maçında isabet bulurken, sezonun da 8 ile en fazla isabetli şut çektiği karşılaşmasını oynadı. Teknik direktör Ünal Karaman, "Çok önemli ve değerli bir geri dönüş yaşadık" diye konuştu.

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