Düello Rizespor’un

Süper Lig'de geri sayım tüm hızıyla sürerken kümede kalma savaşı veren iki takımın mücadelesi nefesleri kesti... Ev sahibi Çaykur Rizespor 11. dakikada Samudio ile 1-0 öne geçti.
Hes Kablo Kayserispor 32. dakikada Diego Angelo ile skoru eşitlerken
75'te Campanharo'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Buna rağmen 86'da Kravets'in penaltı golüyle deplasmanda 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.
Ancak Rize 90+2'de Garmash, 90+4'te de Talbi ile sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Kayseri 31 puanda kalırken, G.Antep maçı öncesi moraller bir hayli bozuldu. 32 puana yükselen Rizespor ise küme düşme hattından çıktı.
BÜYÜK COŞKU
Yeşil-mavililer karşılaşmanın bitiş düdüğü ile büyük sevinç yaşadı. Mutluluğunu tribündeki yöneticileriyle kutladı. Rize'de 7 farklı isim Kayseri maçında isabet bulurken, sezonun da 8 ile en fazla isabetli şut çektiği karşılaşmasını oynadı. Teknik direktör Ünal Karaman, "Çok önemli ve değerli bir geri dönüş yaşadık" diye konuştu.