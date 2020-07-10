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'nin istediği 'ya talip!

'de gelecek sezon için 10 numara bölgesine düşünülüyordu. Ancak yıldız futbolcu kulübü ile olan sözleşmesini ekim ayına kadar uzattı. takımlarından Valladolid'in başkanı da yıldız isme talip oldu.

Giriş Tarihi: 10.7.2020 13:38 ABONE OL
Fenerbahçe'nin istediği Carlos Eduardo'ya Ronaldo talip!

Kısa süre öncesine kadar Fenerbahçe'nin gelecek sezon transfer hedefleri arasında yer aldığı iddia edilen Carlos Eduardo için sürpriz bir gelişme yaşandı.

İddialara göre gleecek sezon kuracağı kadroyla üst sıralara oynamak isteyen Real Valladolid, radarına Carlos Eduardo'yu aldı.

SÖZLEŞMESİ EKİM'DE BİTİYOR
Kısa süre önce kulübü Al Hilal ile yeniden sözleşme imzalayan ve Ekim'e kadar sürecek kontratı sonrasında boşa çıkacak Eduardo için Valladolid Başkanı Ronaldo'nun bizzat devreye girdiği ifade edildi.

Carlos Eduardo bu sezon toplamda 25 maça çıkarken 14 gol 1 asist üretti.

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Fenerbahçe'nin istediği Carlos Eduardo'ya Ronaldo talip!
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