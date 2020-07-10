G.Antep’te bayram Konya’da hüzün!

Gaziantep
FK, kümede kalma mücadelesi veren İttifak Holding Konyaspor'u son 4 dakikada ortaya koyduğu performansla yendi: 3-1. Konuk ekip 13. dakikada Milosevic ile 1-0 öne geçti.
Ev sahibi 86'da penaltıdan Maxim ile skoru eşitledi: 1-1.
89'da Furkan takımını öne geçirdi: 2-1. 90+9'da Pawlowski skoru ilan etti: 3-1.
Gaziantep yenilmezlik serisini 5 maça çıkartırken (3B/2G) 38 puanla 9. sıraya yükseldi. Konya ise bitime 3 hafta kala 30 puanla 17. sırada kaldı.
Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte saha karıştı. Konyaspor ve G.Antepli futbolcular arasında büyük bir tartışma yaşandı. Teknik direktör Bülent Korkmaz oyuncularını sakinleştirmek için bir hayli çaba harcadı. Konya bu hafta lider Başakşehir'le oynarken, G.Antep küme düşme hattından kurtulmaya çalışan Kayseri'ye konuk olacak.