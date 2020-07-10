G.Antep’te bayram Konya’da hüzün!

FK, kümede kalma mücadelesi veren İttifak Holding Konyaspor'u son 4 dakikada ortaya koyduğu performansla yendi: 3-1. Konuk ekipEv sahibi89'daGaziantep yenilmezlik serisini 5 maça çıkartırken (3B/2G) 38 puanla 9. sıraya yükseldi.Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte saha karıştı. Konyaspor ve G.Antepli futbolcular arasında büyük bir tartışma yaşandı. Teknik direktör Bülent Korkmaz oyuncularını sakinleştirmek için bir hayli çaba harcadı. Konya bu hafta lider Başakşehir'le oynarken, G.Antep küme düşme hattından kurtulmaya çalışan Kayseri'ye konuk olacak.