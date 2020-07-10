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Granada'dan karşısında kritik galibiyet!

’nın 35. , deplasmanda ’ı 3-2’lik skorla mağlup etti.

Giriş Tarihi: 10.7.2020 22:44 ABONE OL
Granada'dan Real Sociedad karşısında kritik galibiyet!

La Liga'nın 35. Haftasında Granada, deplasmanda Real Sociedad'ı 3-2'lik skorla mağlup etti.

Granada'ya galibiyeti getiren golleri, Puertas, Soldado ve Duarte kaydetti.

Ev sahibi Sociedad'ı golleri ise Merino ve Oyarzabal'dan geldi.

Bu sonuçla Granada, puanını 50'ye yükseltti ve UEFA Avrupa Kupası'na katılmak için yarışa dahil oldu.

Ev sahibi Real Sociedad'dan bu maçtan puan çıkaramadı ve 51 puanda kaldı. Bask ekibi, önümüzdeki hafta Villarreal takımına konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak isteyen Granada ise sahasında Real Madrid'i ağırlayacak.

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Granada'dan Real Sociedad karşısında kritik galibiyet!
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