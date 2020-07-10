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İşte fon rakamları!

Kadrosunda 14 yabancı barındıracak kulüpler, ’ye 3 milyon 100 bin TL ödeyecek

Giriş Tarihi: 10.7.2020 ABONE OL
İşte fon rakamları!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de forma giyecek oyuncuların uygunluk durumlarını açıkladı. A Takım listesinin en fazla 28 futbolcudan oluştuğu belirtilirken, 2020-21'de en az 14, 2021-22'de en az 16, 2022-23'te en az 18 futbolcunun A Milli Takım'da oynamaya uygun olması gerektiği ifade edildi. Kulüplerin TFF'ye yabancı futbolcu başına fon ödeyeceği de açıklanırken, rakamlar şu şekilde duyuruldu: 1 futbolcu 50 bin TL, 2 futbolcu 110 bin TL, 3 futbolcu 190 bin TL, 4 futbolcu 290 bin TL, 5 futbolcu 400 bin TL, 6 futbolcu 500 bin TL, 7 futbolcu 650 bin TL, 8 futbolcu 830 bin TL, 9 futbolcu 1 milyon 250 bin TL, 10 futbolcu 1 milyon 550 bin TL, 11 futbolcu 1 milyon 850 bin TL, 12 futbolcu 2 milyon 150 bin TL, 13 futbolcu 2 milyon 500 bin TL, 14 futbolcu 3 milyon 100 bin TL.

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İşte fon rakamları!
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