İşte fon rakamları!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de forma giyecek oyuncuların uygunluk durumlarını açıkladı. A Takım listesinin en fazla 28 futbolcudan oluştuğu belirtilirken, 2020-21'de en az 14, 2021-22'de en az 16, 2022-23'te en az 18 futbolcunun
A Milli Takım'da oynamaya uygun olması gerektiği ifade edildi. Kulüplerin TFF'ye yabancı futbolcu başına fon ödeyeceği de açıklanırken, rakamlar şu şekilde duyuruldu: 1 futbolcu 50 bin TL
, 2 futbolcu 110 bin TL
, 3 futbolcu 190 bin TL
, 4 futbolcu 290 bin TL
, 5 futbolcu 400 bin TL
, 6 futbolcu 500 bin TL
, 7 futbolcu 650 bin TL
, 8 futbolcu 830 bin TL
, 9 futbolcu 1 milyon 250 bin TL
, 10 futbolcu 1 milyon 550 bin TL
, 11 futbolcu 1 milyon 850 bin TL
, 12 futbolcu 2 milyon 150 bin TL
, 13 futbolcu 2 milyon 500 bin TL
, 14 futbolcu 3 milyon 100 bin TL
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