Kartal’a güven geldi

MAÇA hızlı başlayan Beşiktaş, henüz 7. dakikada Boyd ile öne geçti. Ancak sonrasında Beşiktaş adına ilk yarı hiç iç açıcı olmadı. Takımın en önemli hücum silahı Burak sakatlandı. Kasımpaşa Koita'nın golleriyle öne geçti veyarıya da ilk yarıda olduğu gibi hızlı giren siyah-beyazlılar,Kasımpaşa'da ikinci yarıya Koita'nın çıkmaması savunmayı bir nebze rahatlattı.hattındateknik direktör Sergen Yalçın, istediği sonucu son dakikada Güven'le aldı.-beyazlılar kazanarak Fenerbahçe, Galatasaray ve Alanya'yı geçti; 4. sıraya yerleşti. Böylelikle ligdeki 3.'lük hedefine bir adım daha yaklaşanBeşiktaş'ın Ganalı yıldızı Boateng, 49. dakikada attığı gol sonrası, Black Lives Matter (Siyah Yaşamlar Değerlidir) hareketine selam gönderdi. Söz konusu akım ABD'de George Floyd'un polisler tarafından öldürülmesi sonrası yeniden gündeme gelmişti. Boateng de Floyd'un ölümünün ardından yaptığı açıklamalarla spor camiasındaki herkesi destek olmaya ve ırkçılığa karşı durmaya çağırmıştı.Pandemi döneminde kilo aldığı için eleştirilen Güven, golünü attıktan sonra formasını kaldırıp, kaslarını gösterdi. Genç oyuncu maç sonu "Attığım golle galibiyet geldiği için mutluyum. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi" dedi.