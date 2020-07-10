Kartal’a güven geldi

MAÇA hızlı başlayan Beşiktaş, henüz 7. dakikada Boyd ile öne geçti. Ancak sonrasında Beşiktaş adına ilk yarı hiç iç açıcı olmadı. Takımın en önemli hücum silahı Burak sakatlandı. Kasımpaşa Koita'nın golleriyle öne geçti ve Gökhan Gönül de Burak ile aynı kaderi paylaştı.
İKİNCİ
yarıya da ilk yarıda olduğu gibi hızlı giren siyah-beyazlılar, Boateng'in golüyle beraberliği yakalarken baskısını da iyiden iyiye artırdı.
Kasımpaşa'da ikinci yarıya Koita'nın çıkmaması savunmayı bir nebze rahatlattı.
HÜCUM
hattında dizilişte oyuncuların yerleriyle oynayan
teknik direktör Sergen Yalçın, istediği sonucu son dakikada Güven'le aldı.
SİYAH
-beyazlılar kazanarak Fenerbahçe, Galatasaray ve Alanya'yı geçti; 4. sıraya yerleşti. Böylelikle ligdeki 3.'lük hedefine bir adım daha yaklaşan Beşiktaş, Malatya maçı öncesi moral buldu.
BOATENG'DEN ANLAMLI SELAM
Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Boateng, 49. dakikada attığı gol sonrası, Black Lives Matter (Siyah Yaşamlar Değerlidir) hareketine selam gönderdi. Söz konusu akım ABD'de George Floyd'un polisler tarafından öldürülmesi sonrası yeniden gündeme gelmişti. Boateng de Floyd'un ölümünün ardından yaptığı açıklamalarla spor camiasındaki herkesi destek olmaya ve ırkçılığa karşı durmaya çağırmıştı.
KASIMPAŞA'YA YİNE ATTI!
Geçtiğimiz sezonun son maçında Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 3-2 yendiği karşılaşmada hattrick yapan Güven Yalçın, dün akşam sakatlanan Burak Yılmaz'ın yerine oyuna girdi. Sol kanatta görev yapan genç oyuncu 90. dakikada fileleri havalandırarak galibiyetin baş mimarı oldu.
KİLO DEĞİL KAS
Pandemi döneminde kilo aldığı için eleştirilen Güven, golünü attıktan sonra formasını kaldırıp, kaslarını gösterdi. Genç oyuncu maç sonu "Attığım golle galibiyet geldiği için mutluyum. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi" dedi.