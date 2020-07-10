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Kritik karar

Kongre üyelerinin açtığı davada 2017 yılı hesaplarının incelenmesi talep edildi. Yüzde 10’luk bütçe aşım oranını ihlal ettiği iddiasıyla yönetimine karşı açılan davada 26. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin isteğiyle hesapları bilirkişi inceleyecek. Eski yönetim zarardan sorumlu tutulabilir

Giriş Tarihi: 10.7.2020 ABONE OL
Kritik karar
Beşiktaş'ta bazı kongre üyelerinin, 2017'de bütçeyi aştığı için ibra etmediği Fikret Orman yönetimine karşı açtığı dava, İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dün görüldü. Orman ve yönetiminden yüzde 10'luk bütçe aşım oranını ihlal ettiği için doğan zararın tazmininin istendiği davada mahkeme hesapların incelenmesi için bilirkişi tayinine karar verdi. Hakim, ayrıca Güney Bağımsız Denetim AŞ'ye yazılan müzakerenin akıbetinin de sorulmasını istedi.

BÜTÇE DIŞI HARCAMANIN SORUMLUSU YÖNETİM
Orman yönetimi, 1 Ocak-31 Aralık 2017 arasındaki mali yılı 115 milyon 134 bin lira zararla kapatacaklarını taahhüt etmiş ancak 336 milyon 898 bin lira zarar edilmişti. Beşiktaş tüzüğünün 54. maddesinin A fıkrasına göre yönetimler genel kurulda kabul edilen bütçenin yüzde 10'u kadar borçlanabiliyor. Bunun aşılması halinde yeniden genel kuruldan onay alınması gerekiyor. Aksi halde yönetim yaptığı bütçe dışı harcamanın tamamından ortaklaşa ve zincirleme olarak sorumlu tutuluyor.

YENİ DURUŞMANIN TARİHİ 12 KASIM PERŞEMBE
Konuya ilişkin davacı tarafın avukatlarından Aker Çıtak, "Dava lehimize sonuçlanırsa 2017 mali yılına dair 2018'de verilen ibra ortadan kalkıyor. Bu durumda mevcut yönetim, eski yönetim hakkında zarar tazmin davası açma hakkı elde edecek. Dava açılır ve kazanılırsa bütçe aşım tutarı dönemin yöneticilerinden tahsil edilecek" dedi. Yeni duruşma ise 12 Kasım Perşembe günü yapılacak.

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