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ManU menajeri Solskjaer’den yorumu!

kuraları çekildi. devi ile temsilcimiz Medipol , son 16 turunu geçmeleri halinde çeyrek finalde karşılaşacaklar. Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, muhtemel Başakşehir eşleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 10.7.2020 20:45 Son Güncelleme: 10.7.2020 20:55 ABONE OL
ManU menajeri Solskjaer’den Başakşehir yorumu!

Kulübün internet sitesinde turuncu-lacivertlileri değerlendiren Solskjaer, "Son zamanlarda onların iyi gittiğini görüyorum, Başakşehir takım olarak gelişiyor." ifadesini kullandı.

"ESKİ BİR ÖĞRENCİM BAŞAKŞEHİR'DE OYNUYOR"
Başakşehir ile karşılaşmanın kendisini heyecanladıracağını da belirten Norveçli teknik adam, "Çünkü benim eski bir öğrencim Başakşehir'de oynuyor, Fredrik Gulbrandsen. Molde'de onunla bir kaç yıl beraber çalışmıştım." şeklinde konuştu.

Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United-LASK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Başakşehir'in rakipleri belli oldu!

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ManU menajeri Solskjaer’den Başakşehir yorumu!
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