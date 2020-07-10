Sneijder’in tırnağı etmedi!

Galatasaray formasıyla Alanya'da dalya diyen Younes Belhanda
, sarıkırmızılı
takım adına bugüne kadar 3'ü penaltıdan 13 gol ve 20 asiste
imzasını
koydu. Belhanda'dan önceki fenomen 10
numara Wesley Sneijder ise Galatasaray formasını giydiği ilk 100 maçta penaltısız tam 35 gol atmış ve 16 asist yapmıştı.
Sneijder'i hâlâ unutamayan ve Belhanda'dan
memnun olmayan sarı-
kırmızılı taraftarları
istatistikler haklı çıkardı. Skora katkı
anlamında Faslı 10 numaradan çok
üstün olan Sneijder, derbilerdeki golleriyle tribünlerin kalbine girdi.
Büyük
maçlarda sahadan silinen Belhanda'nın,
Sneijder'den üstün olduğu tek
konu ise gördüğü 4 kırmızı kart.