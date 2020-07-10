Sneijder’in tırnağı etmedi!

Galatasaray formasıyla, sarıkırmızılıtakım adına bugüne kadarimzasınıkoydu. Belhanda'dan önceki fenomen 10numaraSneijder'i hâlâ unutamayan ve Belhanda'danmemnun olmayan sarı-kırmızılı taraftarlarıistatistikler haklı çıkardı. Skora katkıanlamında Faslı 10 numaradan çoküstün olan Sneijder,Büyükmaçlarda sahadan silinen Belhanda'nın,Sneijder'den üstün olduğu tekkonu ise gördüğü