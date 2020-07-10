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’in tırnağı etmedi!

Hollandalı oyuncu sarı-kırmızılı formayla ilk 100 maçında penaltısız 35 gol atmıştı. ise 13’te kaldı

Giriş Tarihi: 10.7.2020 ABONE OL
Sneijder’in tırnağı etmedi!
Galatasaray formasıyla Alanya'da dalya diyen Younes Belhanda, sarıkırmızılı takım adına bugüne kadar 3'ü penaltıdan 13 gol ve 20 asiste imzasını koydu. Belhanda'dan önceki fenomen 10 numara Wesley Sneijder ise Galatasaray formasını giydiği ilk 100 maçta penaltısız tam 35 gol atmış ve 16 asist yapmıştı. Sneijder'i hâlâ unutamayan ve Belhanda'dan memnun olmayan sarı- kırmızılı taraftarları istatistikler haklı çıkardı. Skora katkı anlamında Faslı 10 numaradan çok üstün olan Sneijder, derbilerdeki golleriyle tribünlerin kalbine girdi. Büyük maçlarda sahadan silinen Belhanda'nın, Sneijder'den üstün olduğu tek konu ise gördüğü 4 kırmızı kart.

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Sneijder’in tırnağı etmedi!
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