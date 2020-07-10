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Son dakika: Medipol 'in 'daki rakibi kim oldu? Başakşehir'in kurasında dünya devi sürprizi...

Bu sezon ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Medipol ikinci turda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla eşleşmiş, iki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı temsilcimiz Edin Visca'nın penaltıdan attığı golle 1-0 kazanmıştı. Rövanş öncesi büyük avantaj yakalayan Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi çeyrek final muhtemel rakibi de belli oldu! İngiliz devi ile Avusturya temsilcisi LASK Linz arasındaki eşleşmenin galibi Başakşehir'in rakibi olacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 10.7.2020 14:58 Son Güncelleme: 10.7.2020 14:59 ABONE OL
Son dakika: Medipol Başakşehir'in UEFA'daki rakibi kim oldu? Başakşehir'in kurasında dünya devi sürprizi...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs önlemleri nedeniyle yaklaşık 4 aydır UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde maçlar oynanamıyor. Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden tek takım konumundaki Medipol Başakşehir'in UEFA'daki muhtemel rakipleri de belli oldu. Başakşehir, Kopenhag'ı elerse Manchester United - Linz eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak. Manchester United ilk karşılaşmayı 5-0 kazanmıştı. Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk da turnuvanın favorisiyle eşleştiklerini belirtti.

OKAN BURUK TEMKİNLİ KONUŞTU

"Manchester United maçını konuşuyoruz ama önce Kopenhag maçımız var. İlk hedefimiz, Kopenhag'ı elemek. Orayı geçersek, Manchester United'a hazırlanacağız. Biz bir sıralama yapmıştık, en son istediğimiz takıma Manchester United'ı yazmıştık. Belki de 8'li finalin favorisiyle eşleştik."

İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ EŞLEŞMELER

Shakhtar-Wolfsburg / Basel-Frankfurt
M. United-LASK / Kopenhag-Başakşehir
Inter-Getafe / Leverkusen-Rangers
Wolverhampton-Olympiakos / Roma-Sevilla

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KRİTİK EŞLEŞMELER!

Real Madrid-Manchester City / Lyon - Juventus
Napoli-Barcelona / Chelsea-Bayern Münih
RB Leipzeig-Atlteico Madrid
Atalanta - PSG

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Son dakika: Medipol Başakşehir'in UEFA'daki rakibi kim oldu? Başakşehir'in kurasında dünya devi sürprizi...
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