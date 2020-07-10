Tartışmaya yabancı değiliz!

TFF Yönetim Kurulu önceki gün, yabancı oyuncu sayısında düzenlemeye giderken alınan karar da tartışmaları beraberinde getirdi.2021-22 döneminde 12 yabancı oyuncu ile sözleşme imzalayabilecek olan kulüpler yedisini ilk 11'de oynatabilecek. 2022-23 döneminde ise 10'a düşecek olan sözleşmeli yabancı sayısı sonrasındaGelecek 3 sezonu kapsayan düzenlemeye olumlu bakanlar gibi olumsuz bakanlar da mevcut. Takımların ilk etapta zorluk yaşamaması adına gelecek sezon için 14 yabancı kadroda tutulabilecek.Futbolcunun Türk'ü, yabancısı yoktur. Tecrübem kısıtlamalarla gelişilemeyeceğini söylüyor.Yabancı sayısının serbest olması gerekiyor. Yabancı sayısının altyapıdan futbolcu çıkartmak ve geliştirmek ile alakalı olmadığını düşünüyorum.Yerli sayısının fazla olması lazım ama altyapının iyi oluş sistemiyle ilerlemeli.Ya tamamen serbest ya sınır olmalı.Bakıyorsunuz yabancıların çoğu kulübede oturuyor.İçinde artı olan her şeye karşıyım.Yabancı sayısına takılmamak lazım.Yerlioyuncuların fiyatı artacak.Ada'da yabancı sayısı sınırsız ama transferedilecek oyuncuların çalışma izniiçinAvrupa Birliği vatandaşları yerli statüsünde.Fransa'da, AB vatandaşları yerli kabulediliyor. AB dışı 4 yabancı transferedilebiliyor. Ayrıca Mısır ve Libyahariç eski Fransız sömürgesi ülkelerinsporcuları da yerli kabul ediliyor.Almanya'da 2006'dan beri ülkeleregöre yabancı sınırlaması bulunmuyor.Avrupa Birliği ülkelerinin oyuncularıİtalya'da yerli olarak formagiyebiliyor.TÜRKİYE son yıllarda oyuncu ihracatında sınıf atlarken bu durum yabancı sayısı ile ters orantılı oldu.2012- 15 dönemi arasında 6+2, 6+0+4 ve 5+3 yabancı kısıtlamalarında hiçbir yerli oyuncumuz yurt dışına transfer olamadı. 2015-16'da yabancı sayısının 14'e yükselmesi ile birlikte 5 oyuncumuz Avrupa'ya açılırken,GALATASARAY, yabancı kuralı için bir açıklama yaptı. "Sınırlamaya karşı olduğumuzu ısrarla belirttik" denilen bildiride şu ifadeler yer aldı:Söz konusu kararın düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."ESKİDENberi sınırsız yabancıya karşıyım. Neden?Milli Takım'ı düşünerek Türk oyuncuların az forma şansı bulması.Büyük kulüplerimizin çok yüksek ücretlerle genelde pili bitmiş oyuncuları transfer edip paraları sokağa atmaları. Onun için yeni düzenlemeyi olumlu buluyorum. Buna en güzel örnek G.Saray'dır.