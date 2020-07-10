Tartışmaya yabancı değiliz!

TFF Yönetim Kurulu önceki gün, yabancı oyuncu sayısında düzenlemeye giderken alınan karar da tartışmaları beraberinde getirdi. 2020-21 sezonunda en fazla 14 yabancı ile anlaşabilecek olan kulüpler 8 tanesini aynı anda sahada kullanabilecek.
2021-22 döneminde 12 yabancı oyuncu ile sözleşme imzalayabilecek olan kulüpler yedisini ilk 11'de oynatabilecek. 2022-23 döneminde ise 10'a düşecek olan sözleşmeli yabancı sayısı sonrasında 6 oyuncu sahada yer alabilecek.
Gelecek 3 sezonu kapsayan düzenlemeye olumlu bakanlar gibi olumsuz bakanlar da mevcut. Takımların ilk etapta zorluk yaşamaması adına gelecek sezon için 14 yabancı kadroda tutulabilecek. Ancak bu planlamaya göre 6 yabancı oyuncunun kenarda beklemesi gerekecek.
TEKNİK DİREKTÖRLER NE DEDİ?
Fatih Terim (G.Saray):
Futbolcunun Türk'ü, yabancısı yoktur. Tecrübem kısıtlamalarla gelişilemeyeceğini söylüyor.
Lafa gelince herkes altyapı diyor ama bizim problemimiz yetiştirmede.
Erol Bulut (Alanyaspor):
Yabancı sayısının serbest olması gerekiyor. Yabancı sayısının altyapıdan futbolcu çıkartmak ve geliştirmek ile alakalı olmadığını düşünüyorum.
Tamer Tuna (Antalyaspor):
Yerli sayısının fazla olması lazım ama altyapının iyi oluş sistemiyle ilerlemeli. Trabzonspor bu konuda çok iyi. Bizim de Antalya olarak çalışmalarımız var.
Rıza Çalımbay (Sivasspor):
Ya tamamen serbest ya sınır olmalı. Kulüpler 14 alacağına 6-7 çok iyi yabancı alabilir.
Bakıyorsunuz yabancıların çoğu kulübede oturuyor.
Hikmet Karaman (Yeni Malatya):
İçinde artı olan her şeye karşıyım.
Türk oyuncuların da haklarının yenmeyeceği bir sistem olsun.
İbrahim Üzülmez (Ankaragücü):
Yabancı sayısına takılmamak lazım.
Belli kriterler koyulabilir ama kısıtlayarak çözüme kavuşamayız.
Yerli
oyuncuların fiyatı artacak.
AB VATANDAŞIYSAN HİÇ KISITLAMA YOK!
Premier Lig (İngiltere)
Ada'da yabancı sayısı sınırsız ama transfer
edilecek oyuncuların çalışma izni
için son iki yılda %75 milli takımda oynama şartı bulunuyor.
La Liga (İspanya)
Avrupa Birliği vatandaşları yerli statüsünde.
AB dışından ise 3 futbolcunun transferine izin veriliyor.
Ligue 1 (Fransa)
Fransa'da, AB vatandaşları yerli kabul
ediliyor. AB dışı 4 yabancı transfer
edilebiliyor. Ayrıca Mısır ve Libya
hariç eski Fransız sömürgesi ülkelerin
sporcuları da yerli kabul ediliyor.
Bundesliga (Almanya)
Almanya'da 2006'dan beri ülkelere
göre yabancı sınırlaması bulunmuyor.
Serie A (İtalya)
Avrupa Birliği ülkelerinin oyuncuları
İtalya'da yerli olarak forma
giyebiliyor. AB vatandaşı olmayan ülkelerden 2 futbolcu transfer edilebiliyor.
SINIR YOKSA TÜRKLER, DÜNYAYA AÇILIYOR
TÜRKİYE son yıllarda oyuncu ihracatında sınıf atlarken bu durum yabancı sayısı ile ters orantılı oldu. 2005-06 sezonunda 6 yabancı kuralında sadece 2 oyuncu yurt dışına giderken,
2012- 15 dönemi arasında 6+2, 6+0+4 ve 5+3 yabancı kısıtlamalarında hiçbir yerli oyuncumuz yurt dışına transfer olamadı. 2015-16'da yabancı sayısının 14'e yükselmesi ile birlikte 5 oyuncumuz Avrupa'ya açılırken, bu sezon rekor kırarak 10 oyuncu ihracatı yapıldı.
FEDERASYONA BAŞVURACAĞIZ
GALATASARAY, yabancı kuralı için bir açıklama yaptı. "Sınırlamaya karşı olduğumuzu ısrarla belirttik" denilen bildiride şu ifadeler yer aldı: "Yabancı sınırlamasına ilişkin bu karar, geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türk futboluna hiçbir yarar sağlamayacağı gibi kulüplerimizin uluslararası alandaki rekabetini de olumsuz yönde etkileyecektir.
Söz konusu kararın düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."
ÖMER ÜRÜNDÜL DİYOR Kİ
ESKİDEN
beri sınırsız yabancıya karşıyım. Neden? 1-
Milli Takım'ı düşünerek Türk oyuncuların az forma şansı bulması. 2-
Büyük kulüplerimizin çok yüksek ücretlerle genelde pili bitmiş oyuncuları transfer edip paraları sokağa atmaları. Onun için yeni düzenlemeyi olumlu buluyorum. Buna en güzel örnek G.Saray'dır. Şampiyonlar Ligi ayarındaki UEFA Kupası'nı sarı-kırmızılılar 3 yabancılı kadrosu ile kazandı