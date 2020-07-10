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'nde eşleşmeler belli oldu!

'nin Nyon kentindeki Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekimi, TSİ 13.00'te başladı. İşte dev organizasyonun ve yarı finalinde birbirleriyle karşılaşacak takımlar...

Giriş Tarihi: 10.7.2020 13:05 Son Güncelleme: 10.7.2020 13:31 ABONE OL
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!

Yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle ilk kez 8'li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final maçı oynanacak.

Başkent Lizbon'da maçlara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. "Devler Ligi" karşılaşmaları, Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon'un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak.

Avrupa futbolunun 1 numaralı kupasında İtalya'nın Atalanta, İspanya'nın Atletico Madrid, Almanya'nın Leipzig ve Fransa'nın Paris Saint-Germain takımları son 8'e kalırken, diğer çeyrek finalistler 7-8 Ağustos'taki maçların ardından belli olacak.

"TFF'YE TEŞEKKÜR EDERİZ"

UEFA Genel Sekreteri Giorgio Marchetti: "Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür ederiz. Finalin İstanbul'dan alınmasını anlayışla karşıladılar."

İŞTE EŞLEŞMELER

Real Madrid-Manchester City / Olympique Lyon-Juventus

Leipzig / Atletico Madrid

Napoli-Barcelona / Chelsea-Bayern Münih

Atalanta / Paris Saint-Germain

Yarı final eşleşmeleri

Real Madrid-Manchester City / Olympique Lyon-Juventus (GALİBİ) - Napoli-Barcelona / Chelsea-Bayern Münih (GALİBİ)

Leipzig / Atletico Madrid (GALİBİ) - Atalanta / Paris Saint-Germain (GALİBİ)

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
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