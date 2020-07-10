Yabancı meselesini oturup konuşalım

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakem yönetimine isyan etti. Deneyimli çalıştırıcı,Burada seyirci yokken bir takım böyle ezdirilmez. Yarın buraya seyirci geldiğinde hakemler büyük sıkıntı yaşar" ifadelerini kullandı. Ligi 3. sırada tamamlamak istediklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, yabancı kuralı içinse şunları söyledi: "Bu kuralı düşürmenin oyuncu yetiştirmekle alakası yok.Bunu kim oturup konuştuysa, bir daha oturup konuşsun. Fatih hocayı, Şenol hocayı, Mustafa hocayı alın, bu konuyu konuşun... İsterseniz biz de gelelim, bizlerle de konuşun. Tesis olmadan, plan program olmadan oyuncu yetişmez."Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Kanadalı orta saha, siyah-beyazlı takımın pazartesi günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'la oynayacağı maçta takımdaki yerini alamayacak.Pandemi nedeniyle lige verilen ara sonrası yerini genç oyuncu Rıdvan Yılmaz'a kaptıran Caner Erkin, 4 maç aradan sonra 11'deki yerini aldı. Süper Lig'de 9. asistini yapan tecrübeli sol bek, iki gol ile birlikte skora 11 kez etkide bulundu.Victor Ruiz, Enzo Roco ile hiç yabancılık çekmediklerini söyledi. İspanyol stoper,ifadelerini kullandı.