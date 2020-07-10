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Yabancı meselesini oturup konuşalım

Yalçın, “Kuralı düşürmenin oyuncu yetiştirmekle alakası yok. Fatih hocayı, Şenol hocayı, Mustafa hocayı alın, bu konuyu konuşun. İsterseniz biz de gelelim” dedi

Giriş Tarihi: 10.7.2020 ABONE OL
Yabancı meselesini oturup konuşalım
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakem yönetimine isyan etti. Deneyimli çalıştırıcı, "Rakipler tekme atıyor, vuruyor ama kart yok. Ali Şansalan'ı beğenirim ama ona tavsiyem, biraz daha maç izlesin. Burada seyirci yokken bir takım böyle ezdirilmez. Yarın buraya seyirci geldiğinde hakemler büyük sıkıntı yaşar" ifadelerini kullandı. Ligi 3. sırada tamamlamak istediklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, yabancı kuralı içinse şunları söyledi: "Bu kuralı düşürmenin oyuncu yetiştirmekle alakası yok. Anadolu'daki takımları altyapıdan 2 oyuncu bulamazsa ne yapacak, 9 kişiyle mi sahaya çıkacak? Bunu kim oturup konuştuysa, bir daha oturup konuşsun. Fatih hocayı, Şenol hocayı, Mustafa hocayı alın, bu konuyu konuşun... İsterseniz biz de gelelim, bizlerle de konuşun. Tesis olmadan, plan program olmadan oyuncu yetişmez."

ATIBA MALATYA'DA YOK
Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Kanadalı orta saha, siyah-beyazlı takımın pazartesi günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'la oynayacağı maçta takımdaki yerini alamayacak.

CANER ERKİN ASİSTLE DÖNDÜ
Pandemi nedeniyle lige verilen ara sonrası yerini genç oyuncu Rıdvan Yılmaz'a kaptıran Caner Erkin, 4 maç aradan sonra 11'deki yerini aldı. Süper Lig'de 9. asistini yapan tecrübeli sol bek, iki gol ile birlikte skora 11 kez etkide bulundu.

RUİZ: ENZO İLE İYİ BİR İKİLİ OLDUK
Victor Ruiz, Enzo Roco ile hiç yabancılık çekmediklerini söyledi. İspanyol stoper, "Dil problemi yaşamadığımız için Enzo ile iyi bir ikili oluşturduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Yabancı meselesini oturup konuşalım
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