Yeni takımını bu sözlerle duyurdu!

BÜLENT TİMURLENK | Top artık Sergen ustada
Sergen Yalçın'ın Denizli'ye 5 gol attıktan sonraki mutluluğu, Kayseri'den 3 gol yedikten sonra tedirginliğiyle kantara çıksa, her teknik adamda olduğu gibi defansif zafiyetlere kafayı yormak ağır basar. Kayseri'den 72 saat sonra o maçta hata yapan Rıdvan yerine Quaresma karşısında Caner ile başlayıp, Vida'yı kulübeye çekip iki ağır stoperi sahaya süren Beşiktaş'ın hocası galibiyetlerde takımı gol ve asistlerle sırtlayan Burak'ı çok erken kaybetti. Beşiktaş öndeydi ama Burak çıkınca Kasımpaşa oyunu domine etti. Aynı ikinci yarıda Koita çıkınca Beşiktaş'ın oyunu rakip sahaya yıkıp beraberliği bulması gibi...
Kasımpaşa, Diagne-Trezeguet ikilisini 23 milyon Euro'ya sattıktan sonra bu ligde Hajradinovic- Koita ikilisiyle benzer efekti yarattı.
Geçen sezon Kasımpaşa'ya hattrick yapan Güven dün galibiyeti getirirken, Beşiktaş'ta neyin olduğunu, neyin de olmayacağını gördük. Vida, Atiba, Burak vazgeçilmez... Diaby, Boyd, Elneny ile sahada 8 yabancılı sezona çıkılmaz. Güven ise kibrit alevi yerine mangal közü olmak zorunda yoksa yerli olmak bile kurtaramaz. Sergen Yalçın, oyunu en iyi okuyan ve taşlarla oynarken keskin futbol zekasını ortaya koyan teknik adamlardan biri... Bugüne kadar hep tabldot çıkaran takımlarda çalıştı, Beşiktaş'ta gelecek sezon kendi menüsünü ortaya koyacak...
FATİH DOĞAN | Beşiktaş'ın dönüşü
Beşiktaş hafta başı Kayserispor'a yenilince taraftarı sarsılmış ve adeta boşluğa düşmüştü. Kasımpaşa maçında Burak Yılmaz'ın sakatlığı ve erkenden oyunu terketmesi eklenince Avrupa hayalleri sarsıldı. Toparlanmak da kolay olmadı.
Uzun bir aradan sonra Caner'in asistiyle Boyd'un ilk golü atması izleyenleri farklı düşüncelere itecek kadar ilginçti. Lens'in birkaç haftadır iyi performansına devam etmesi altı çizilecek bir başarı.
Bence günün fotoğrafı şu: Sergen Yalçın, kulübe ve takımın pes etmeyen görüntüleri... Bu kadar sakatlık ve şanssızlığa rağmen hem kulübede hem de sahada özellikle ikinci yarı kazanma hırsının devam etmesiydi.
Güven Yalçın'ın uzatmalarda gelen galibiyet golü bizce "pes etmeyen" takımın ödülüydü. Beşiktaş bu golle yeniden lige ve Avrupa kapısına döndü.
ÖMER ÜRÜNDÜL | Necip girdi Beşiktaş kazandı
Beşiktaş, Caner'in, Quaresma'nın defansif zaafını değerlendirip kolayca sıfıra inip yaptığı ortayla skor avantajını erken yakaladı. Burak Yılmaz ise daha maçın başında sakatlanıp oyunu terk etti. Sonrasında, düşmesine kesin gözüyle bakılan ancak Fuat Çapa ile büyük bir çıkış yaparak 8 maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik alan Kasımpaşa, kontrolü eline aldı. Koita'nın birbirinden güzel golleriyle yenik durumdan öne geçmeyi bildi. Devrenin kalan bölümünde, Beşiktaş hücumda etkili olamadı. Ciddi bir üretkenlik sıkıntısı çekti.
Ancak Beşiktaş ikinci yarıya tempolu ve etkili başladı. Erken de skora denge getirdi. Bu golden sonra daha da süratlenerek ciddi ataklarla üçüncü golü aramaya başladılar. Oldukça baskılı bir oyun ortaya çıktı. Bu arada Fuat Çapa oyuna müdahale ederek Ndongala'yı oyuna aldı. Onun topa sahip olarak yaptığı driplinglerle Beşiktaş'ın hızı kesildi. Ama son dakikada Güven çok iyi pozisyon koklayarak takımına önemli üç puanı getiren golü attı. Sergen Yalçın geçen hafta Kayseri'de çok büyük bir hata yaparak riskli oyunda kontratakları önleyen sigorta Necip'i oyundan almıştı. Tahmin ettiğim gibi de herkes yenilginin faturasını Necip'e çıkarmıştı. Üstelik de Necip çıktıktan sonra kaçan iki Kayseri pozisyonu ve iki Kayseri golüne rağmen. Dün de maç berabereyken Necip Uysal girdi, Beşiktaş kazandı. Merak ediyorum bu kez ne diyecekler?
Bir paragraf Burak Yılmaz'a açmak istiyorum... 37 yaşındaki Atiba, her maç sahada basmadık yer bırakmıyor, sakatlanmadan oynuyor, Burak daha oyun başında depar atmadan, ikili mücadeleye girmeden adale sakatlığı ile oyunu bıraktı!
Fuat Çapa'nın en büyük hatası hiçbir zaman ne arkadaşlarının ne de izleyenlerin ne yapacağını anlaması mümkün olmayan Yusuf'u sakatlanan Koita'nın yerine alarak takımın bütün akordunu bozmasıydı. Çapa ve Kasımpaşa'yı dün gece de çok takdir ettim. Neden derseniz? Ne düşme tehlikeleri var ne de üst sıralara tırmanma ama çok önemli bir maçmış gibi o disiplin ve hırsla oynadılar.
1- Genç kaleci Ersin bu yoklukta şans buldu ama ne yazık ki bunu iyi değerlendiremiyor.. "Hata yapa yapa öğrenecek" düşüncesi Beşiktaş gibi büyük ve yarışçı bir takım için geçerli olamaz. Hele de Beşiktaş'ın ortada Şampiyonlar Ligi iddiası varken! Beşiktaş yeni sezona bir değil iki kaleci birden almalı.
3- Öndeki dörtlüden Burak Yılmaz çıkınca, Kasımpaşa üstünlüğü ortaya çıktı.. Kartal top tutamadı.. Kasımpaşa güle oynaya top oynamaya başladı. Çok boş alanlar buldu..
4- Kadere bakın ki maçın ilk yarısının yıldızı olan Koita ikinci yarıya sakatlığı nedeniyle çıkamayınca oyun Beşiktaş'a döndü. Özetle Burak Yılmaz çıktı Kasımpaşa oynadı. Koita çıktı Beşiktaş oynamaya başladı!
5- TFF'nin kulüplere sormadan aldığı yeni yabancı kararıyla Caner, Gökhan gibi futbolcuların fiyatları dün itibariyle otomatikman artmıştır! Caner'i istemeyen, Gökhan'la hâlâ masaya oturmayan Beşiktaş yönetimi artık bir karar versin! Yoksa başını taşlara vuracak! Caner, Galatasaray'a imza atmak üzere! Caner Beşiktaş'ın en iyi isimlerinden biriydi.. 9 asiste ulaşmak önemliydi. Beşiktaş boşuna N'Sakala'ya para vermesin!
6- Şenol Güneş ile patlama yapan Güven hızlı bir düşüş yaşamıştı.. Dün oyuna girdikten sonra çoğu zaman topları ezdi.. Tepki gördü sosyal medyada.. Ama maçı kazandıran adam oldu.. Hain olacakken kahraman oldu.