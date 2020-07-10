Yeni takımını bu sözlerle duyurdu!

Ancak Beşiktaş ikinci yarıya tempolu ve etkili başladı. Erken de skora denge getirdi. Bu golden sonra daha da süratlenerek ciddi ataklarla üçüncü golü aramaya başladılar. Oldukça baskılı bir oyun ortaya çıktı. Bu arada Fuat Çapa oyuna müdahale ederek Ndongala'yı oyuna aldı. Onun topa sahip olarak yaptığı driplinglerle Beşiktaş'ın hızı kesildi. Ama son dakikada Güven çok iyi pozisyon koklayarak takımına önemli üç puanı getiren golü attı. Sergen Yalçın geçen hafta Kayseri'de çok büyük bir hata yaparak riskli oyunda kontratakları önleyen sigorta Necip'i oyundan almıştı. Tahmin ettiğim gibi de herkes yenilginin faturasını Necip'e çıkarmıştı. Üstelik de Necip çıktıktan sonra kaçan iki Kayseri pozisyonu ve iki Kayseri golüne rağmen. Dün de maç berabereyken Necip Uysal girdi, Beşiktaş kazandı. Merak ediyorum bu kez ne diyecekler?