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Yeni takımını bu sözlerle duyurdu!

'in 31. haftasında sahasında ligin formda takımı ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar öne geçip, geri düştüğü maçı son dakikada 'ın attığı golle kazandı. Maçın ardından Sabah yazarları karşılaşmayı değerlendirdi. Usta yazar, dün gece oynadığı futbolla yıldızlaşan 'in yeni takımını da duyurdu. İşte 'ye imza atması beklenen yıldız sol bekin sürpriz tercihi...

Giriş Tarihi: 10.7.2020 09:05 Son Güncelleme: 10.7.2020 09:08 ABONE OL
Yeni takımını bu sözlerle duyurdu!

BÜLENT TİMURLENK | Top artık Sergen ustada

'ın 'ye 5 gol attıktan sonraki mutluluğu, Kayseri'den 3 gol yedikten sonra tedirginliğiyle kantara çıksa, her teknik adamda olduğu gibi defansif zafiyetlere kafayı yormak ağır basar. Kayseri'den 72 saat sonra o maçta hata yapan Rıdvan yerine Quaresma karşısında Caner ile başlayıp, Vida'yı kulübeye çekip iki ağır stoperi sahaya süren 'ın hocası galibiyetlerde takımı gol ve asistlerle sırtlayan Burak'ı çok erken kaybetti. Beşiktaş öndeydi ama Burak çıkınca oyunu domine etti. Aynı ikinci yarıda Koita çıkınca Beşiktaş'ın oyunu rakip sahaya yıkıp beraberliği bulması gibi...

Yeni takımını bu sözlerle duyurdu!

, Diagne-Trezeguet ikilisini 23 milyon Euro'ya sattıktan sonra bu ligde Hajradinovic- Koita ikilisiyle benzer efekti yarattı.
Geçen sezon Kasımpaşa'ya hattrick yapan Güven dün galibiyeti getirirken, 'ta neyin olduğunu, neyin de olmayacağını gördük. Vida, Atiba, Burak vazgeçilmez... Diaby, Boyd, Elneny ile sahada 8 yabancılı sezona çıkılmaz. Güven ise kibrit alevi yerine mangal közü olmak zorunda yoksa yerli olmak bile kurtaramaz. , oyunu en iyi okuyan ve taşlarla oynarken keskin zekasını ortaya koyan teknik adamlardan biri... Bugüne kadar hep tabldot çıkaran takımlarda çalıştı, Beşiktaş'ta gelecek sezon kendi menüsünü ortaya koyacak...

Yeni takımını bu sözlerle duyurdu!

FATİH DOĞAN | 'ın dönüşü

Beşiktaş hafta başı Kayserispor'a yenilince taraftarı sarsılmış ve adeta boşluğa düşmüştü. maçında 'ın sakatlığı ve erkenden oyunu terketmesi eklenince Avrupa hayalleri sarsıldı. Toparlanmak da kolay olmadı.

Yeni takımını bu sözlerle duyurdu!

Caner'in solda, Boyd'un kanatta, sorunları olan Vida'nın yokluğunda Roco'nun stoperde başladığı maçta oyunda gel-gitler yaşadı. Biraz yorgunluk, daha çok koordinasyonsuzluk siyahbeyazlı takımın karşısında zorlanmasını beraberinde getirdi.

Yeni takımını bu sözlerle duyurdu!

Uzun bir aradan sonra Caner'in asistiyle Boyd'un ilk golü atması izleyenleri farklı düşüncelere itecek kadar ilginçti. Lens'in birkaç haftadır iyi performansına devam etmesi altı çizilecek bir başarı.

Yeni takımını bu sözlerle duyurdu!

adına Boyd ve Boateng'in golleri ne kadar sistem ürünüyse 'nın gollerinde bireysel savunma hatalarının izleri vardı. Çok kolay gol yeme durumu Beşiktaş'ın alışkanlığı olmaya başladı ki bu bir takım için tehlikeli...

Yeni takımını bu sözlerle duyurdu!

Bence günün fotoğrafı şu: , kulübe ve takımın pes etmeyen görüntüleri... Bu kadar sakatlık ve şanssızlığa rağmen hem kulübede hem de sahada özellikle kazanma hırsının devam etmesiydi.

Yeni takımını bu sözlerle duyurdu!

'ın uzatmalarda gelen galibiyet golü bizce "pes etmeyen" takımın ödülüydü. bu golle yeniden lige ve Avrupa kapısına döndü.

Yeni takımını bu sözlerle duyurdu!

ÖMER ÜRÜNDÜL | Necip girdi kazandı

Beşiktaş, Caner'in, Quaresma'nın defansif zaafını değerlendirip kolayca sıfıra inip yaptığı ortayla skor avantajını erken yakaladı. ise daha maçın başında sakatlanıp oyunu terk etti. Sonrasında, düşmesine kesin gözüyle bakılan ancak ile büyük bir çıkış yaparak 8 maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik alan , kontrolü eline aldı. Koita'nın birbirinden güzel golleriyle yenik durumdan öne geçmeyi bildi. Devrenin kalan bölümünde, Beşiktaş hücumda etkili olamadı. Ciddi bir üretkenlik sıkıntısı çekti.

Yeni takımını bu sözlerle duyurdu!

Ancak ikinci yarıya tempolu ve etkili başladı. Erken de skora denge getirdi. Bu golden sonra daha da süratlenerek ciddi ataklarla üçüncü golü aramaya başladılar. Oldukça baskılı bir oyun ortaya çıktı. Bu arada oyuna müdahale ederek Ndongala'yı oyuna aldı. Onun topa sahip olarak yaptığı driplinglerle Beşiktaş'ın hızı kesildi. Ama son dakikada Güven çok iyi pozisyon koklayarak takımına önemli üç puanı getiren golü attı. geçen hafta Kayseri'de çok büyük bir hata yaparak riskli oyunda kontratakları önleyen sigorta Necip'i oyundan almıştı. Tahmin ettiğim gibi de herkes yenilginin faturasını Necip'e çıkarmıştı. Üstelik de Necip çıktıktan sonra kaçan iki Kayseri pozisyonu ve iki Kayseri golüne rağmen. Dün de maç berabereyken girdi, Beşiktaş kazandı. Merak ediyorum bu kez ne diyecekler?

Yeni takımını bu sözlerle duyurdu!

Bir paragraf 'a açmak istiyorum... 37 yaşındaki Atiba, her maç sahada basmadık yer bırakmıyor, sakatlanmadan oynuyor, Burak daha oyun başında depar atmadan, ikili mücadeleye girmeden adale sakatlığı ile oyunu bıraktı!

Yeni takımını bu sözlerle duyurdu!

'nın en büyük hatası hiçbir zaman ne arkadaşlarının ne de izleyenlerin ne yapacağını anlaması mümkün olmayan Yusuf'u sakatlanan Koita'nın yerine alarak takımın bütün akordunu bozmasıydı. Çapa ve 'yı dün gece de çok takdir ettim. Neden derseniz? Ne düşme tehlikeleri var ne de üst sıralara tırmanma ama çok önemli bir maçmış gibi o disiplin ve hırsla oynadılar.

Yeni takımını bu sözlerle duyurdu!

MURAT ÖZBOSTAN | Caner değerine değer kattı!..

Rakiplerinin puan kaybettiği haftada karşısında 'ın sonuca kolay gideceğini bekliyordum ama dün nefis bir maç izledik. Aslında dünkü maçların hepsi muhteşemdi.. Her puanın altın gibi değerli olduğu haftalara girdik.. Maça gelirsek..


Yeni takımını bu sözlerle duyurdu!

1- Genç kaleci Ersin bu yoklukta şans buldu ama ne yazık ki bunu iyi değerlendiremiyor.. "Hata yapa yapa öğrenecek" düşüncesi gibi büyük ve yarışçı bir takım için geçerli olamaz. Hele de Beşiktaş'ın ortada Şampiyonlar Ligi iddiası varken! Beşiktaş yeni sezona bir değil iki kaleci birden almalı.

Yeni takımını bu sözlerle duyurdu!

2- 'ın kalecisi gibi defansı da sıkıntılı. Enzo Roco ve Victor Ruiz ikisili ağır.. Birbirlerinden haberleri yok.. özellikle ilk yarıda iki oyuncunun da başını döndürdü. Vida'nın kesileceği bir maç mıydı bu! Beşiktaş iki değil 4 stoper almalı..

Yeni takımını bu sözlerle duyurdu!

3- Öndeki dörtlüden çıkınca, üstünlüğü ortaya çıktı.. Kartal top tutamadı.. Kasımpaşa güle oynaya top oynamaya başladı. Çok boş alanlar buldu..

Yeni takımını bu sözlerle duyurdu!

4- Kadere bakın ki maçın ilk yarısının yıldızı olan Koita ikinci yarıya sakatlığı nedeniyle çıkamayınca oyun 'a döndü. Özetle çıktı oynadı. Koita çıktı Beşiktaş oynamaya başladı!

Yeni takımını bu sözlerle duyurdu!

5- 'nin kulüplere sormadan aldığı yeni yabancı kararıyla Caner, Gökhan gibi futbolcuların fiyatları dün itibariyle otomatikman artmıştır! Caner'i istemeyen, Gökhan'la hâlâ masaya oturmayan yönetimi artık bir karar versin! Yoksa başını taşlara vuracak! Caner, Galatasaray'a imza atmak üzere! Caner Beşiktaş'ın en iyi isimlerinden biriydi.. 9 asiste ulaşmak önemliydi. Beşiktaş boşuna N'Sakala'ya para vermesin!

Yeni takımını bu sözlerle duyurdu!

6- ile patlama yapan Güven hızlı bir düşüş yaşamıştı.. Dün oyuna girdikten sonra çoğu zaman topları ezdi.. Tepki gördü sosyal medyada.. Ama maçı kazandıran adam oldu.. Hain olacakken kahraman oldu.

Yeni takımını bu sözlerle duyurdu!
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Yeni takımını bu sözlerle duyurdu!
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