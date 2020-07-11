10 yıl sonra buluşuyorlar

TFF'nin yeni sezon için getirdiği sahada 8 yabancı kısıtlaması sonrasında Galatasaray'ın yol haritası da şekillendi. Sarı-kırmızılılar,'yı satıp 10 numaralı formayı'ya vermeyi planlarken, yeni transferda Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla üstü çizilenyerine en önemli hücum silahı olacak. Bu iki oyuncunun forması şimdiden garanti gözüküyor. İlk 11'deki 3'üncü Türk ise Muslera dönene kadar görev yapacak yeni kaleci olacak. Bu mevki için ise Başakşehir'denen ciddi aday. Yuvaya dönmesi beklenensol beke düşünülenyabancı sınırlaması sayesindeile'tan sonra ilk 11'e yazılacak yerli futbolculardan olmaya çalışacaklar.