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10 yıl sonra buluşuyorlar

Sarı-kırmızılılar, yeni yabancı kuralı ile kadrosunu da önemli oranda değiştirecek

Giriş Tarihi: 11.7.2020 ABONE OL
10 yıl sonra buluşuyorlar
TFF'nin yeni sezon için getirdiği sahada 8 yabancı kısıtlaması sonrasında Galatasaray'ın yol haritası da şekillendi. Sarı-kırmızılılar, Belhanda'yı satıp 10 numaralı formayı Emre Akbaba'ya vermeyi planlarken, yeni transfer Emre Kılınç da Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla üstü çizilen Feghouli yerine en önemli hücum silahı olacak. Bu iki oyuncunun forması şimdiden garanti gözüküyor. İlk 11'deki 3'üncü Türk ise Muslera dönene kadar görev yapacak yeni kaleci olacak. Bu mevki için ise Başakşehir'den Volkan Babacan en ciddi aday. Yuvaya dönmesi beklenen Arda Turan ve sol beke düşünülen Caner Erkin yabancı sınırlaması sayesinde Emre Akbaba ile Emre Kılınç'tan sonra ilk 11'e yazılacak yerli futbolculardan olmaya çalışacaklar. Caner ile Arda 2009-2010 sezonunda G.Saray'da birlikte forma giymişti.

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10 yıl sonra buluşuyorlar
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