Bulut F.Bahçe’ye Yanal Alanya’ya

Yeni sezon için Erol Bulut ile anlaşan F.Bahçe geri sayıma başlarken, Bulut'un yerine gelecek isim ise büyük ihtimalle sarı-lacivertlilerin eski hocası Ersun Yanal olacak. Erol Bulut ile bütün görüşmeler olumlu sonuçlanırken Alanyaspor ile Avrupa hedefini sürdüren Bulut, sezonun noktalanması sonrasında F.Bahçe'nin başına geçecek.Kanarya ile bu sezonun ortasında yollarını ayıran Yanal, anlaşma gerçekleşirse Alanya ile lige geri dönecek.