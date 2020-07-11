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Da Costa’ya 1 maç lazım!

Tecrübeli stoper, bir kez daha ilk 11’de yer alırsa sözleşme gereği önümüzdeki sezon da formasını giyecek

Giriş Tarihi: 11.7.2020 ABONE OL
Da Costa’ya 1 maç lazım!
Trabzonspor'un devre arasında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Manuel da Costa; ligde 9, kupada da 2 olmak üzere toplam 11 maçta forma giyerken bunların 9'unda ilk 11'de yer aldı. Yapılan sözleşmeye göre bir karşılaşmaya daha 11'de çıkması halinde 34 yaşındaki futbolcunun mukavelesindeki 1 yıllık opsiyon devreye girecek. 2019-20 sezonunun ikinci yarısı için 40 bin Euro garanti ücret ve maç başı 25 bin Euro alan Da Costa, devam etmesi durumunda 2020-21 sezonu için 450 bin Euro garanti ücret ve maç başı 4 bin Euro alacak.
34 yaşındaki Manuel da Costa, Türkiye'de Trabzon'un yanı sıra Başakşehir ve Sivas formalarını da giydi. Toplamda 81 maça çıktı.

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Da Costa’ya 1 maç lazım!
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