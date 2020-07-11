Eljero Elia'dan Gregory van der Wiel'e eleştiri!

Başakşehir forması giyen Eljero Elia, vatandaşı Van der Wiel'in 2016'da PSG'den ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer olmasını eleştirdi.

Ülkesinin basınına açıklamalarda bulunan Hollandalı yıldız, Wiel'in Fenerbahçe'ye gitmesinin doğru olmadığını belirtip şu ifadelere yer verdi:

"F.BAHÇE'YE NEDEN GİTTİĞİNİ ANLAMADIM"

"Van der Wiel iyi bir kariyer yaptı ancak daha uzun süre oynayabilirdi. Ajax ve PSG gibi üst düzey kulüplerde oynadı ama kendisi için çok iyi sonuçlanmayan bir transfer yaptı. Kariyerinin bu kadar erken döneminde PSG'den Fenerbahçe'ye gitmesinin nedenini anlamadım. PSG'den rahatlıkla Avrupa'da üst düzey bir kulübe gidebilirsin. Neden Türkiye, özellikle kariyerinin bu noktasında? Bence o gün, o seviyede Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilirdi."

Şu anda 32 yaşında olan ve futbolu bırakan Van der Wiel, 2016'da PSG'den ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye gelmiş ve büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

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