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Teknik Direkötörü 'tan sözleri!

Teknik Direkötörü , gerekli şartların oluşması durumunda şu an kulüpsüz olan 'ı takımda görmek isteyeceğini belirtti.

Giriş Tarihi: 11.7.2020 18:27 ABONE OL
Hannover 96 Teknik Direkötörü Kenan Koçak'tan Arda Turan sözleri!

Bundesliga 2'nin 14'üncü haftasında Hannover 96'nın başına geçen Türk teknik direktör Kenan Koçak, performansı ile alkışları topladı.

Göreve geldiğinde sadece 3 galibiyeti olan takımla 21 maçta 10 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Kenan Koçak Bundesliga'da görev alan tek Türk teknik direktör.

"ARDA TURAN'I KADROMUZDA GÖRMEK İSTERİZ"
TRT SPOR'a konuşan Kenan Koçak konuşmasında şunları kaydetti:

"Türkiye'de uygulanacak yeni yabancı kuralı, sorunlar için çözüm olmaz. Tabii ki görüşmelerim oluyor ancak görüştüğüm takımların ismini açıklamam etik olmaz. Eğer maddi olarak imkan varsa Arda Turan'ı kadromuzda görmek isteriz."

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Hannover 96 Teknik Direkötörü Kenan Koçak'tan Arda Turan sözleri!
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