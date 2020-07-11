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İkinci test negatif! Corona virüsüne yakalanmıştı...

cuma günü yapmış olduğu açıklamada, üst klasman hakemlerinden birisinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. İlgili hakemin yapılan ikinci testi ise negatif çıktı.

Giriş Tarihi: 11.7.2020 14:55 ABONE OL
İkinci test negatif! Corona virüsüne yakalanmıştı...

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı resmi açıklamada ilk testi pozitif çıkan hakemin 2. corona virüsü testinin negatif çıktığını duyurdu.

İşte o açıklama;

Daha önce Covid-19 PCR testi sonucu pozitif olarak açıklanan Üst Klasman Hakemimizin 10.07.2020 Cuma günü tekrarlanan test sonucu negatif çıkmış olmasına rağmen normal prosedür gereği 14 günlük izolasyon süresine uygun hareket edilmektedir.

Hakemimizin herhangi bir semptom ve şikayeti bulunmamaktadır. Kendisinin izolasyon süresince gerekli tüm laboratuvar ve radyolojik tetkikleri tekrarlanacak ve tıbbi takibi devam ettirilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

TFF Sağlık Kurulu

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İkinci test negatif! Corona virüsüne yakalanmıştı...
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