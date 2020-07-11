Juventus 2-2 Atalanta | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A 32'inci hafta maçında lider Juventus ile Atalanta karşı karşıya geldi.
Allianz Stadı'nda oynanan zorlu müadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Atalanta'nın golleri Duvan Zapata ve Ruslan Malinovsky'den gelirken, Juventus'un iki golünü de penaltıdan Ronaldo kaydetti.
RONALDO GOL SAYISINI 28'E ÇIKARDI
Cristiano Ronaldo bu sezon 11. penaltı golünü kaydederek gol sayısını 28'ye çıkardı. Atalanta Lazio'nun puan kaybettiği haftada 2. sıraya çıkma şansını kaçırdı.
Bu sonuçla Atalanta 67 puana yükseldi. Juventus ise puanını 76'ya çıkardı.