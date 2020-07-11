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2-2 Atalanta | MAÇ SONUCU

A'nın 32'inci haftasında lider , son haftalarda yükselişini sürdüren Atalanta'yı konuk etti. Sarri'nin öğrencileri zorlu rakibi karşısında 1 puanı 90'ıncı dakikada kurtardı. Zorlu karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Giriş Tarihi: 12.7.2020 01:06 ABONE OL
Juventus 2-2 Atalanta | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A 32'inci hafta maçında lider Juventus ile Atalanta karşı karşıya geldi.

Allianz Stadı'nda oynanan zorlu müadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Atalanta'nın golleri Duvan Zapata ve Ruslan Malinovsky'den gelirken, Juventus'un iki golünü de penaltıdan Ronaldo kaydetti.

RONALDO GOL SAYISINI 28'E ÇIKARDI

Cristiano Ronaldo bu sezon 11. penaltı golünü kaydederek gol sayısını 28'ye çıkardı. Atalanta Lazio'nun puan kaybettiği haftada 2. sıraya çıkma şansını kaçırdı.

Bu sonuçla Atalanta 67 puana yükseldi. Juventus ise puanını 76'ya çıkardı.

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Juventus 2-2 Atalanta | MAÇ SONUCU
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