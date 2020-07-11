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1-2 Sassuolo | MAÇ SONUCU

Serie A'nın 32'inci haftasında sahasında Sassuolo ile karşı karşıya geldi. 'un en yakın takipçisi Lazio bu karşılaşmadan da sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve ligde oynadığı son 3 maçta da puan alamadı. Zorlu karşılaşma konuk takımın 'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Giriş Tarihi: 11.7.2020 20:30 ABONE OL
Lazio 1-2 Sassuolo | MAÇ SONUCU

İtalya Ligi Serie A'da 32. hafta karşılaşmasında Lazio, Sassuolo ile karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma, konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sassuolo'ya galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Giacomo Raspadori ve 90+2. dakikada Francesco Caputo kaydetti. Lazio'nun tek sayısı ise 33. dakikada Luis Alberto'dan geldi.

MERT İKİNCİ YARIDA OYUNA DAHİL OLDU

Sassuolo forması giyen milli futbolcumuz Mert Müldür, ikinci yarının başında oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından şampiyonluk yarışında ağır yara alan ve üst üste 3. maçından da mağlubiyetle ayrılan Lazio, 68 puanla 2. sırada yer aldı. Üst üste 4. galibiyetini alan ve Avrupa kupalarına gitme hedefi olan Sassuolo ise 46 puanla 8. sırada yer buldu.

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Lazio 1-2 Sassuolo | MAÇ SONUCU
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