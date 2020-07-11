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Muriqi transferinde flaş gelişme! Milli yıldızlara takım arkadaşı oluyor

'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin yakın takibinde bulunan Muriqi için son dakika sürpriz bir talip daha çıktı. Sarı-lacivertlilerin yüksek bir bonservis geliri beklediği Kosovalı yıldızın transferi gerçekleşirse, Vedat milli yıldızlarımızla takım arkadaşı olacak.

Giriş Tarihi: 11.7.2020 10:18 Son Güncelleme: 11.7.2020 10:21 ABONE OL
Muriqi transferinde flaş gelişme! Milli yıldızlara takım arkadaşı oluyor

Muriqi, geçtiğimiz sezon yaz dönemine damgasını vurmuştu.

Muriqi transferinde flaş gelişme! Milli yıldızlara takım arkadaşı oluyor

formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından ezeli rakipler ve , Kosovalı golcü için kıyasıya bir yarışa girmişti.

Muriqi transferinde flaş gelişme! Milli yıldızlara takım arkadaşı oluyor

'ın 'a imza atmasına kesin gözüyle bakılırken, bir anda Rizespor ile anlaşmış ve yıldız ismi adrosuna katmıştı.

Muriqi transferinde flaş gelişme! Milli yıldızlara takım arkadaşı oluyor

'de ve milli takımda gösterdiği başarılı performansın ardından Avrupa devlerini peşine takan Muriqi için, başta İngiliz ve İtalyan kulüpleri olmak üzere birçok yerden teklif gelmişti.

Muriqi transferinde flaş gelişme! Milli yıldızlara takım arkadaşı oluyor

Kanarya'nın, pandemi öncesinde 20 milyon Euro'nun üzerinde fiyat biçtiği için 15 milyon Euro civarında gelecek teklifleri değerlendirmeye alması bekleniyor.

Muriqi transferinde flaş gelişme! Milli yıldızlara takım arkadaşı oluyor

Kosovalı golcü için bu paralara çıkabilecek kulüp ise 'dan! İşte Muriqi transferinde yaşanan son dakika gelişmesi;

Muriqi transferinde flaş gelişme! Milli yıldızlara takım arkadaşı oluyor

ROMA'DAN MURİQİ'YE KANCA!

'nin geçtiğimiz yaz Rizespor'dan kadrosuna kattığı ve birçok Avrupa devinin listesinde olan Muriqi'ye Roma kancası.

Muriqi transferinde flaş gelişme! Milli yıldızlara takım arkadaşı oluyor

Temsilcilerimiz ve 'in de formasını giydiği Roma, Kosovalı golcü için sezon sonu 'nin kapısını çalacak.

Muriqi transferinde flaş gelişme! Milli yıldızlara takım arkadaşı oluyor

DZEKO'NUN YERİNE İSTENİYOR!

Dzeko'nun 'a olması ihtimali nedeniyle Muriqi'yi listesine alan Roma'nın bu transferde ısrarcı olduğu gelen haberler arasında.

Muriqi transferinde flaş gelişme! Milli yıldızlara takım arkadaşı oluyor

Daha önce bir başka Çizme ekibi Lazio'nun Muriç için 8 milyon euro teklif ettiği, ancak 'nin bu teklife sıcak bakmadığı belirtişmişti.

Muriqi transferinde flaş gelişme! Milli yıldızlara takım arkadaşı oluyor

Fanatik'in haberine göre , 10 milyon euro altındaki rakamları kabul etmeyecek.

Muriqi transferinde flaş gelişme! Milli yıldızlara takım arkadaşı oluyor

Muriqi, bu sezon 'de 34 maça çıktı ve 17 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.

Muriqi transferinde flaş gelişme! Milli yıldızlara takım arkadaşı oluyor

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Muriqi transferinde flaş gelişme! Milli yıldızlara takım arkadaşı oluyor
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