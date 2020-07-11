Muriqi transferinde flaş gelişme! Milli yıldızlara takım arkadaşı oluyor

Çaykur Rizespor formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, Kosovalı golcü için kıyasıya bir yarışa girmişti.
Vedat'ın Galatasaray'a imza atmasına kesin gözüyle bakılırken, bir anda Fenerbahçe Rizespor ile anlaşmış ve yıldız ismi adrosuna katmıştı.
Fenerbahçe'de ve milli takımda gösterdiği başarılı performansın ardından Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriqi için, başta İngiliz ve İtalyan kulüpleri olmak üzere birçok yerden teklif gelmişti.
Kanarya'nın, pandemi öncesinde 20 milyon Euro'nun üzerinde fiyat biçtiği Vedat için 15 milyon Euro civarında gelecek teklifleri değerlendirmeye alması bekleniyor.
ROMA'DAN MURİQİ'YE KANCA!
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Rizespor'dan kadrosuna kattığı ve birçok Avrupa devinin listesinde olan Vedat Muriqi'ye Roma kancası.
Temsilcilerimiz Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in de formasını giydiği Roma, Kosovalı golcü için sezon sonu Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.
Daha önce bir başka Çizme ekibi Lazio'nun Muriç için 8 milyon euro teklif ettiği, ancak Fenerbahçe'nin bu teklife sıcak bakmadığı belirtişmişti.