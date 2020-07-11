Perotti bitti!

İlk olarakduyurduğuFenerbahçe-Diego Perottiflörtünde nikah gerçekleşmeküzere..., Roma'dan dasezon sonunda transferekolaylık sağlanmasıyönünde söz aldı.Roma, kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Arjantinli futbolcuyla ilgili kararını ligin bitiminde değiştirmezse, Fenerbahçe transferi gerçekleştirecek.2016'da Genoa'dan 9 milyon Euro'ya alınan hücum oyuncusu,1988 doğumlu oyuncu kanatlarda ve 10 numara pozisyonunda görev alabiliyor.takıma başka tecrübeli oyuncuların da katılabileceği öğrenildi.Fenerbahçe, transfer harekatına hızlı başlarken herkesin peşinde koştuğu isimleri de şimdiden garantiye aldı. Süper Lig'in bitimiyle birlikte yurt içinden anlaşılan 2 oyuncunun da resmi açıklaması gelecek. Demir Grup Sivasspor'dan, bonservisi Genoa'da bulunan ve Antalyaspor'da kiralık oynayan, sarı-lacivertli takıma katılacak. Bu isimlerin yanı sıra kadro zenginliği yaratmakta kararlı olan sarı-lacivertliler, Göztepe'den, Kayserispor'dan, Beşiktaş'taniçin masada. Almanya Bundesliga'da Düsseldorf'ta oynayanveiçin de transfer görüşmeleri sürüyor.