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Real Madridli yıldız tribünde uyudu!

'nın 35. haftasında sahasında Alaves'i ağırladı. Benzema ve Asensio'nun golleriyle mücadeleyi 2-0 kazanan Real Madrid'de Galli yıldız 'in görüntüsü olay oldu.

Giriş Tarihi: 11.7.2020 16:22 ABONE OL
Real Madridli yıldız Gareth Bale tribünde uyudu!

La Liga'nın 35. haftasında sahasında oynadığı maçta Alaves'i 2-0 yenen Real Madrid, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Ligde kalma mücadelesi veren Alaves'e karşı rahat bir galibiyet alan Real Madrid'in gollerini Karim Benzema (Dk.11, penaltıdan) ve Marco Asensio (Dk. 50) attı.

Puanını 80'e çıkaran lider Real Madrid, ligin bitimine üç hafta kala en yakın rakibi Barcelona'nın 4 puan önündeki avantajını korudu.

Bu arada karşılaşmanın önüne geçen bir kare sosyal medyada hızla yayıldı. Teknik direktör Zidane tarafından maçta oynatılmayan Galli futbolcu Gareth Bale, yedek kulübesinde maskesini yüzüne geçirerek uyudu.

Yıldız oyuncuyla, Fransız çalıştırıcının yıldızının barışmadığı biliniyor.


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Real Madridli yıldız Gareth Bale tribünde uyudu!
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