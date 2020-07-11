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Son dakika: 'da yıldız isim yine kadroya alınmadı!

'in 32. haftasında , ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda başkent kafilesi belli olurken, 'nun durumu merakla bekleniyordu. Kolombiyalı yıldız, Galatasaray'ın Ankaragücü ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almadı.

Giriş Tarihi: 11.7.2020 14:39 Son Güncelleme: 11.7.2020 14:47 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'da yıldız isim yine kadroya alınmadı!

Süper Lig'de 7 haftadır kazanamayan Galatasaray, bu formundan dolayı zirveden de uzaklaşmıştı. Avrupa kupalarına katılma şansını da zora sokan Aslan, Ankaragücü karşısında galip gelip hem bu kötü seriyi sonlandırmak hem de 3.'lük şansını devam ettirmek istiyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan ve oynayıp oynamayacağı merak edilen Radamel Falcao, kafilede yer almadı.

Galatasaray'ın Ankara kafilesinde şu isimler yer aldı;

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Son dakika: Galatasaray'da yıldız isim yine kadroya alınmadı!
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