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Üst klasman hakeminin Kovid-19 testi pozitif çıktı

, hakemlere rutin yapılan virüs testlerinde bir vakaya rastlandığını duyurdu. İsim verilmedi ancak , Bitigen’i Palabıyık ile değiştirdi...

Giriş Tarihi: 11.7.2020 ABONE OL
Üst klasman hakeminin Kovid-19 testi pozitif çıktı
TFF, üst klasman bir hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamada, bir hakemin perşembe gerçekleştirilen rutin test sonucunun pozitif çıktığı belirtilerek, şöyle denildi: "Hakemimizin semptom göstermemesine rağmen tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."

MHK'DEN JET GİBİ DEĞİŞİKLİK
Bu açıklamanın ardından önemli bir gelişme yaşandı... MHK, yarın 21.00'de Ülker Stadı'daki maç için hakem Abdulkadir Bitigen'i görevlendirmişti. Ancak Bitigen yerine F.Bahçe-Sivas maçında Ali Palabıyık'a görev verildi. Abdulkadir Bitigen son olarak Başakşehir-Denizlispor maçında düdük çalmıştı. Sosyal medyada Koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan hakemin Bitigen olduğu iddia edildi. Bitigen geçen cumartesi günü de Malatya-Gençlerbirliği karşılaşmasını yönetmişti.

ŞİMDİ NE OLACAK?
TFF Sağlık Kurulu'nun açıklamış olduğu 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ne göre vaka çıkan isim izolasyonda kalarak her 5 günde bir test yaptırmak zorunda. 5'er gün ara ile yapılacak kontrol testleri sonucunda minimum 15 gün sonra vakanın sahalara geri dönüşüne izin verilmekte. Öte yandan vaka saptanan isim ile son 4 hafta içinde karşılaşmış bir takımda tüm oyuncu ve tesis çalışanları en geç 48 saat içerisinde tarama testine girmeli.

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Üst klasman hakeminin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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