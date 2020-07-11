Üst klasman hakeminin Kovid-19 testi pozitif çıktı

TFF, üst klasman bir hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamada, bir hakemin perşembe gerçekleştirilen rutin test sonucunun pozitif çıktığı belirtilerek, şöyle denildi: "Hakemimizin semptom göstermemesine rağmen tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."Bu açıklamanın ardından önemli bir gelişme yaşandı... MHK, yarın 21.00'de Ülker Stadı'daki maç için hakem Abdulkadir Bitigen'i görevlendirmişti. Ancak Bitigen yerine F.Bahçe-Sivas maçında Ali Palabıyık'a görev verildi.Bitigen geçen cumartesi günü de Malatya-Gençlerbirliği karşılaşmasını yönetmişti.TFF Sağlık Kurulu'nun açıklamış olduğu 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ne göre vaka çıkan isim izolasyonda kalarak her 5 günde bir test yaptırmak zorunda. 5'er gün ara ile yapılacak kontrol testleri sonucunda minimum 15 gün sonra vakanın sahalara geri dönüşüne izin verilmekte. Öte yandan vaka saptanan isim ile son 4 hafta içinde karşılaşmış bir takımda tüm oyuncu ve tesis çalışanları en geç 48 saat içerisinde tarama testine girmeli.