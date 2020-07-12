Antalyaspor 1-0 Alanyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 32'inci hafta maçında Antalyaspor ile Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Alanyaspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Antalyaspor oldu.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 22. dakikada Adis Jahovic kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Antalyaspor puanını 41'e yükseltirken, Alanyaspor 51 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR:
11. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Doğukan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.
21. dakikada kazanılan korner vuruşunda Doğukan Sinik'in ortasında ön direkte topa yükselen Jahovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Marafona'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0
28. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Cisse'nin vuruşunda top, kale direğinin yanından auta gitti.
Müsabakanın ilk yarısı Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
53. dakikada korner vuruşunun ardından ceza sahası dışında topla buluşan Yekta Kurtuluş'un sert vuruşunda N'Sakala topu kale önünden kafayla kornere çeldi.
73. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Nazım Sangare'nin pasında kale önünde uygun pozisyonda topla buluşan Jahovic'in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
78. dakikada Eren Albayrak'ın kullandığı korner vuruşuna kale önünde topa yükselen Veysel Sarı'nın kafayla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.
Başka pozisyon olmayan karşılaşmadan Fraport TAV Antalyaspor, 1-0 galip ayrıldı.