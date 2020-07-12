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- derbisinde kazanan taraf Tottenham!

'in 35. haftasında ile karşı karşıya geldi. derbisinde kazanan taraf Heung-Min Son ve 'ın golleriyle Tottenham oldu.

Giriş Tarihi: 12.7.2020 21:31 ABONE OL
Arsenal - Tottenham derbisinde kazanan taraf Tottenham!

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında ezeli rakipler Tottenham ile Arsenal kozlarını paylaştı. Ev sahibi Tottenham, geriye düştüğü Londra derbisinden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Topçular 16. dakikada Lacazette'in golüyle öne geçerken, Tottenham bu gole 3 dakika sonra Heung-Min Son ile karşılık verdi: 1-1.

Mourinho'nun ekibi 81'de Toby Alderweireld'in attığı golle dev derbiden üç puanla ayrıldı: 2-1.

Tottenham bu sonuçla puanını 52'ye yükseltip 8. sıraya tırmanırken, 50 puanda kalan Arsenal 9. sıraya geriledi.

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Arsenal - Tottenham derbisinde kazanan taraf Tottenham!
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