Arsenal - Tottenham derbisinde kazanan taraf Tottenham!

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında ezeli rakipler Tottenham ile Arsenal kozlarını paylaştı. Ev sahibi Tottenham, geriye düştüğü Londra derbisinden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Topçular 16. dakikada Lacazette'in golüyle öne geçerken, Tottenham bu gole 3 dakika sonra Heung-Min Son ile karşılık verdi: 1-1.
Mourinho'nun ekibi 81'de Toby Alderweireld'in attığı golle dev derbiden üç puanla ayrıldı: 2-1.
Tottenham bu sonuçla puanını 52'ye yükseltip 8. sıraya tırmanırken, 50 puanda kalan Arsenal 9. sıraya geriledi.Aston Villa'ya 3 puanı Trezeguet getirdi! Aston Villa 2-0 Crystal Palace (MAÇ SONUCU)