Avrupa için zorlu pazar

SÜPER
Lig'de son 7 maçını kazanamayan
G.Saray, puan cetvelinin son sırasında yer alan Ankaragücü'ne
konuk oluyor. Sarı-kırmızılılarda cezalı Feghouli
ile sakat olan Falcao ve Lemina Ankara'ya
götürülmedi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 2-2 sona ermişti.
SON 4 maçından 2 beraberlik, 2 yenilgi ile ayrılarak
şampiyonluk şansını
yitiren 54 puanlı 3.
sıradaki Sivas'ın, F.Bahçe
deplasmanında alacağı
sonuç hem Kanarya'yı (50) hem de Beşiktaş (53), G.Saray (52) ve Alanya'yı (51)
yakından
ilgilendiriyor. Sarılacivertlilerde
Serdar
Aziz cezalı, Sivas'ta
Hakan ve Claudemir
sakat. Yeni sezon için
F.Bahçe ile anlaşan Mert Hakan
bugün rakip olarak
Kadıköy'de olacak.
G.SARAY'I
4-1 yenerek Avrupa için umutlanan Aytemiz Alanya bugün, Türkiye Kupası yarı finalinde saf dışı bıraktığı Antalyaspor'a
konuk olacak. Ev sahibi ekipte sakatlıkları devam eden Podolski, Sinan Gümüş, N'Dinga ve Ersan gibi önemli isimler yok. Alanya'da ise Djalma takımdaki yerini alamayacak.