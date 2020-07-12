Avrupa için zorlu pazar

SÜPERLig'de sonG.Saray,konuk oluyor. Sarı-kırmızılılarda cezalıile sakat olangötürülmedi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmaşampiyonluk şansınıyitiren 54 puanlı 3.sıradaki Sivas'ın, F.Bahçedeplasmanında alacağısonuç hemyakındanilgilendiriyor. SarılacivertlilerdeSerdarAziz cezalı, Sivas'taHakan ve Claudemirsakat. Yeni sezon içinF.Bahçe ile anlaşanbugün rakip olarakKadıköy'de olacak.4-1 yenerek Avrupa için umutlanan Aytemiz Alanya bugün,konuk olacak. Ev sahibi ekipte sakatlıkları devam eden Podolski, Sinan Gümüş, N'Dinga ve Ersan gibi önemli isimler yok. Alanya'da ise Djalma takımdaki yerini alamayacak.