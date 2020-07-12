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Avrupa için zorlu pazar

’de bugün 3 karşılaşma oynanacak. Alınacak sonuçlar üçüncülük mücadelesi için büyük önem taşıyor

Giriş Tarihi: 12.7.2020 ABONE OL
Avrupa için zorlu pazar
SÜPER Lig'de son 7 maçını kazanamayan G.Saray, puan cetvelinin son sırasında yer alan Ankaragücü'ne konuk oluyor. Sarı-kırmızılılarda cezalı Feghouli ile sakat olan Falcao ve Lemina Ankara'ya götürülmedi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 2-2 sona ermişti.

SON 4 maçından 2 beraberlik, 2 yenilgi ile ayrılarak şampiyonluk şansını yitiren 54 puanlı 3. sıradaki Sivas'ın, F.Bahçe deplasmanında alacağı sonuç hem Kanarya'yı (50) hem de Beşiktaş (53), G.Saray (52) ve Alanya'yı (51) yakından ilgilendiriyor. Sarılacivertlilerde Serdar Aziz cezalı, Sivas'ta Hakan ve Claudemir sakat. Yeni sezon için F.Bahçe ile anlaşan Mert Hakan bugün rakip olarak Kadıköy'de olacak.

G.SARAY'I 4-1 yenerek Avrupa için umutlanan Aytemiz Alanya bugün, Türkiye Kupası yarı finalinde saf dışı bıraktığı Antalyaspor'a konuk olacak. Ev sahibi ekipte sakatlıkları devam eden Podolski, Sinan Gümüş, N'Dinga ve Ersan gibi önemli isimler yok. Alanya'da ise Djalma takımdaki yerini alamayacak.

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Avrupa için zorlu pazar
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