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'den flaş itirafı!

takımlarından forması giyen , İngiliz basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Milli formayı giymenin gurur olduğunu kaydeden Çağlar, ve ile ilgili de flaş bir itirafta bulundu.

Giriş Tarihi: 12.7.2020 09:09 Son Güncelleme: 12.7.2020 09:23 ABONE OL
Çağlar Söyüncü'den flaş Galatasaray itirafı!

İngiliz ekibi 'nin başarılı defans oyuncusu 'den, kariyerine dair dikkat çeken bir itiraf geldi.

Çağlar Söyüncü'den flaş Galatasaray itirafı!

Talksport'a konuşan milli yıldız, ve ile ilgili de flaş bir transfer iddiasında bulundu.

Çağlar Söyüncü'den flaş Galatasaray itirafı!

İşte Fotomaç'ın derlediği haberde 'nün açıklamalarından öne çıkanlar;

Çağlar Söyüncü'den flaş Galatasaray itirafı!

"Futbola forvet olarak başladım. Daha sonra orta sahaya geçene dek birkaç sene forvet olarak oynadım. Forvetken de mutluydum, orta sahada oynarken de... Bir sakatlığım oldu sonradan defansa geçtim. Şu an başka bir mevkiye geçmeyi düşünmüyorum. Olduğum yerden memnunum."

Çağlar Söyüncü'den flaş Galatasaray itirafı!

"Futbola 'de başladım. Geldiğim ülkede herkes futbolu çok seviyor. 11 yaşında evden ayrılmak zordu. 13 yıldır ailemden ayrıyım."

Çağlar Söyüncü'den flaş Galatasaray itirafı!

"Milli formayı giymek harika bir duydu. Ülkenizi temsil ediyorsunuz ve gençler sizi hayranlıkla izliyor. Bu gururu kelimelerle anlatamam."

Çağlar Söyüncü'den flaş Galatasaray itirafı!

" ve 'dan teklif aldım ancak daha sonra Freiburg da bir teklif sundu. Mütevazı bir ekip ve gençlere çok önem verdiği için oraya imza attım."

Çağlar Söyüncü'den flaş Galatasaray itirafı!

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Çağlar Söyüncü'den flaş Galatasaray itirafı!
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