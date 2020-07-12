Çağlar Söyüncü'den flaş Galatasaray itirafı!

"Futbola forvet olarak başladım. Daha sonra orta sahaya geçene dek birkaç sene forvet olarak oynadım. Forvetken de mutluydum, orta sahada oynarken de... Bir sakatlığım oldu sonradan defansa geçtim. Şu an başka bir mevkiye geçmeyi düşünmüyorum. Olduğum yerden memnunum."