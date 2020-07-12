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- | 11'ler belli oldu

'in 32'inci haftasında Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren sahasında 'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadeleyi yönetecek. Saat 21.00'da başlayacak olan karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Giriş Tarihi: 12.7.2020 19:44 Son Güncelleme: 12.7.2020 20:04 ABONE OL
Fenerbahçe - Sivasspor | 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 32'inci hafta mücadelesinde evinde Sivasspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, zorlu rakibine karşı oynadığı son 5 iç saha maçından galibiyetle ayrıldı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Ozan, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolgay, Deniz, Ferdi, Ömer Faruk, Muriç

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Fernando, Emre, Mert Hakan, Cofie, Yatabare (Muhtemel)

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Sivasspor maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE SEYİRCİSİZ KAZANIYOR

Pandemi nedeniyle lige verilen aranın ardından evinde oynadığı üç maçı da kazanan Fenerbahçe, salgın öncesi seyircisi önünde oynadığı son 3 maçtan 2 beraberlik, 1 mağlubiyet almıştı.

SEZONUN İLK MAÇINI SİVASSPOR KAZANMIŞTI

Sezonun ilk yarısında oynanan maçı 3-1'lik skorla kazanmıştı. Kırmızı-beyazlılar Süper Lig tarihinde hiçbir sezonda rakibini iki maçta da mağlup edemedi.

SİVASSPOR'UN DEPLASMANDA EN ÇOK GOL YEDİĞİ TAKIM FENERBAHÇE

Sivasspor'un Süper Lig tarihinde deplasmanda en fazla gol yediği rakibi Fenerbahçe. Rıza Çalımbay'ın ekibi sarı-lacivertliler karşısında çıktığı 13 deplasman maçında 36 goıl yedi.

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Fenerbahçe - Sivasspor | 11'ler belli oldu
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