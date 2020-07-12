Fenerbahçe - Sivasspor | CANLI

Süper Lig'in 32'inci hafta mücadelesinde evinde Sivasspor'u ağırlayan Fenerbahçe, zorlu rakibine karşı oynadığı son 5 iç saha maçından galibiyetle ayrıldı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Dirar, Ozan, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolgay, Deniz, Ferdi, Ömer Faruk, Muriqi
Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Claudemir, Mert Hakan, Yatabare, Emre, Kone
FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat 21:00'dan itibaren Bein Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
FENERBAHÇE SEYİRCİSİZ KAZANIYOR
Pandemi nedeniyle lige verilen aranın ardından evinde oynadığı üç maçı da kazanan Fenerbahçe, salgın öncesi seyircisi önünde oynadığı son 3 maçtan 2 beraberlik, 1 mağlubiyet almıştı.
SEZONUN İLK MAÇINI SİVASSPOR KAZANMIŞTI
Sezonun ilk yarısında oynanan maçı 3-1'lik skorla kazanmıştı. Kırmızı-beyazlılar Süper Lig tarihinde hiçbir sezonda rakibini iki maçta da mağlup edemedi.
SİVASSPOR'UN DEPLASMANDA EN ÇOK GOL YEDİĞİ TAKIM FENERBAHÇE
Sivasspor'un Süper Lig tarihinde deplasmanda en fazla gol yediği rakibi Fenerbahçe. Rıza Çalımbay'ın ekibi sarı-lacivertliler karşısında çıktığı 13 deplasman maçında 36 goıl yedi.