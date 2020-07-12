Fenerbahçe'de sürpriz stoper! İşte Sivas maçı 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında bugün sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık...
Pandemi sonrası Kadıköy'de oynadığı 3 maçı da kazanan Kanarya'da hedef, seriyi devam ettirerek sezon sonunda Avrupa kupalarına katılma hakkını elde etmek.
Haftaya 50 puanla 7. sırada giren sarı-lacivertliler galip gelmesi halinde ligi 3. bitirmek için de ümitlenecek.
Fenerbahçe'de Mehmet Ekici sakatlığı, Serdar Aziz ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Son idmanda yer alan Tolga Ciğerci için kararı teknik heyet maçtan önce verecek.
Dört maçtır kazanamayan (2B / 2M) ve üçüncü sırayı tehlikeye atan konuk Sivasspor ise kötü gidişe son vermek için sahaya çıkacak.
DERBİ ÖNCESİ SARI ALARM
Sarı-lacivertlilerde 3'er sarı kartı bulunan Muric, Deniz Türüç, Jailson ve Tolga Ciğerci bu akşam da forma giyip sarı kart görmeleri durumunda haftaya Beşiktaş derbisinde cezalı olacak. Teknik heyet 4 oyuncuyu da uyararak sert hareketlerden kaçınmalarını istedi.
OZAN STOPERDE
Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in yokluğunda stoperde Falette'in yanında Ozan'ın şans bulması bekleniyor. Diğer aday ise Gustavo.
Tolgay orta sahada forma giyecek. Beklerde Hasan ile Dirar, hücum hattında Deniz, Ferdi, Garry ve Muriqi yer alacak.
MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE: Dirar, Ozan, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolgay, Ferdi, Deniz, Rodrigues, Muriqi
SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Fernando, Emre, Mert Hakan, Cofie, Yatabare