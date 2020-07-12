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'de sürpriz stoper! İşte Sivas maçı 11'i

'in 32. haftasında sahasında 'u konuk edecek. Pandemi sonrası evinde oynadığı 3 maçı da kazanan Fenerbahçe, bu seriyi devam ettirip lig 3.'lüğü hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Konuk Sivasspor ise 4 maçlık galip gelememe serisini sonlandırmak istiyor. Fenerbahçe'de 'in yokluğunda sürpriz bir karar alındı. İşte bu kritik mücadelenin muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 12.7.2020 09:33 Son Güncelleme: 12.7.2020 09:38 ABONE OL
Fenerbahçe'de sürpriz stoper! İşte Sivas maçı 11'i

, 'in 32. haftasında bugün sahasında Demir Grup ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmanın hakemi ...

Fenerbahçe'de sürpriz stoper! İşte Sivas maçı 11'i

Pandemi sonrası 'de oynadığı 3 maçı da kazanan Kanarya'da hedef, seriyi devam ettirerek sezon sonunda Avrupa kupalarına katılma hakkını elde etmek.

Fenerbahçe'de sürpriz stoper! İşte Sivas maçı 11'i

Haftaya 50 puanla 7. sırada giren sarı-lacivertliler galip gelmesi halinde ligi 3. bitirmek için de ümitlenecek.

Fenerbahçe'de sürpriz stoper! İşte Sivas maçı 11'i

'de sakatlığı, ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Son idmanda yer alan için kararı teknik heyet maçtan önce verecek.

Fenerbahçe'de sürpriz stoper! İşte Sivas maçı 11'i

Dört maçtır kazanamayan (2B / 2M) ve üçüncü sırayı tehlikeye atan konuk ise kötü gidişe son vermek için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe'de sürpriz stoper! İşte Sivas maçı 11'i

DERBİ ÖNCESİ SARI ALARM

Sarı-lacivertlilerde 3'er sarı kartı bulunan Muric, Deniz Türüç, Jailson ve bu akşam da forma giyip görmeleri durumunda haftaya derbisinde cezalı olacak. Teknik heyet 4 oyuncuyu da uyararak sert hareketlerden kaçınmalarını istedi.

Fenerbahçe'de sürpriz stoper! İşte Sivas maçı 11'i

OZAN STOPERDE

'de 'in yokluğunda stoperde Falette'in yanında Ozan'ın şans bulması bekleniyor. Diğer aday ise Gustavo.

Fenerbahçe'de sürpriz stoper! İşte Sivas maçı 11'i

Tolgay orta sahada forma giyecek. Beklerde Hasan ile Dirar, hücum hattında Deniz, Ferdi, Garry ve Muriqi yer alacak.

Fenerbahçe'de sürpriz stoper! İşte Sivas maçı 11'i

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Dirar, Ozan, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolgay, Ferdi, Deniz, Rodrigues, Muriqi

Fenerbahçe'de sürpriz stoper! İşte Sivas maçı 11'i

SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, , Emre, Mert Hakan, Cofie, Yatabare

Fenerbahçe'de sürpriz stoper! İşte Sivas maçı 11'i

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Fenerbahçe'de sürpriz stoper! İşte Sivas maçı 11'i
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