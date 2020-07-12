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ile anlaşmaya vardı!

'le olan sözleşmesini tek taraflı feshettikten sonra boşta kalan 'ın geleceği merak konusu olmuştu. ile olan sözleşmesi de sona eren yıldız futbolcunun ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. İşte anlaşmanın detayları...

Giriş Tarihi: 12.7.2020 21:57 ABONE OL
Galatasaray Arda Turan ile anlaşmaya vardı!

ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan , 'a transfer olup olmayacağı hakkındaki bir soruya cevap vermişti.

Galatasaray Arda Turan ile anlaşmaya vardı!

33 yaşındaki futbolcu, "Her gün konuşmayalım. Artık bundan sonra hayırlısı. Öyle bir şey olursa kulüpten duyarsınız zaten" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray Arda Turan ile anlaşmaya vardı!

Devre arasında Başkan Mustafa Cengiz'den veto yiyen transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeeği merak konusu olmuştu.

Galatasaray Arda Turan ile anlaşmaya vardı!

ANLAŞMA TAMAM!

İspanya'nın AS Gazetesi'nden ile arasında anlaşmanın sağlandığı iddia edildi.

Galatasaray Arda Turan ile anlaşmaya vardı!

MAÇ BAŞI 200 BİN TL

AS Gazetesi'ne göre , ile 1+1 yıllık bir sözleşme üzerine anlaşma sağladı ve maç başında 200 bin Türk Lirası alacak.

Galatasaray Arda Turan ile anlaşmaya vardı!

Öte yandan 33 yaşındaki oyuncunun, şampiyonluğun kazanılması durumunda 500 bin euro da bonus alacağı belirtildi.

Galatasaray Arda Turan ile anlaşmaya vardı!

'ın 'dan ayrılırken bıraktığı kaptanlığı da, geri dönüş ile birlikte tekrar geri alacağı da paylaşıldı.

Galatasaray Arda Turan ile anlaşmaya vardı!

, 2011 yazında 'dan 12 milyon euro bonservis bedeliyle Atletic oMadrid'e gitmiş ve İspanya'da formasıyla mücadele verdikten sonra ülkemize formasıyla geri dönmüştü.

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Galatasaray Arda Turan ile anlaşmaya vardı!
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