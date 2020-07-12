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'dan 5 sürpriz !

Bu sezon beklentilerden uzak kalan , ligi ilk 3'te bitirmeye çalışacak. Sarı-kırmızılılar gözünü gelecek sezona çevirirken, yeni yabancı kuralına göre hareket edilecek. Aslan, bu nedenle 5 sürpriz transfere imza atacak. İşte sarı-kırmızılıların ezeli rakibi 'ye çalım da atacağı o transferler...

Giriş Tarihi: 12.7.2020 08:53 Son Güncelleme: 12.7.2020 09:01 ABONE OL
Galatasaray'dan 5 sürpriz transfer!

Kulüpler 'nin açıkladığı yeni yabancı kuralına göre; gelecek sezon ilk 11'de 3 Türk futbolcuyu oynatmak zorunda olacak.

Galatasaray'dan 5 sürpriz transfer!

Son yıllarda kadrosunu büyük çoğunlukla yabancı isimlerden kuran , bu nedenle Türk futbolculara yöneldi.

Galatasaray'dan 5 sürpriz transfer!

Sarı-kırmızılılar; ile kontratı 3 maç sonra bitecek Emre Kılınç ve 'den ayrılan Oğulcan Çağlayan ile ön protokol imzalamıştı.

Galatasaray'dan 5 sürpriz transfer!

Cimbom, dönmek için can atan ve sıkı şekilde çalışan ile de imzalayacak.

Galatasaray'dan 5 sürpriz transfer!

Cimbom'un eski oyuncusu 'nın ile sözleşmesi sona erdi. Bonservisini alan 29 yaşındaki stoperin de Florya'ya dönmesi bekleniyor.

Galatasaray'dan 5 sürpriz transfer!

ile son maçlarına çıkan de tam 11 yıl sonra 'a gelmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'dan 5 sürpriz transfer!

2009'da 1 sezonluğuna kiralık olarak forma giyen 31 yaşındaki sol bekin 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Galatasaray'dan 5 sürpriz transfer!

Cimbom böylece 5 yerliyle kadrosunu güçlendirecek. (Fotomaç)

Galatasaray'dan 5 sürpriz transfer!

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Galatasaray'dan 5 sürpriz transfer!
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