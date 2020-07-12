Hikayenin sonu şampiyonluk olacak

Hakemlerin bizim elimizden aldığı puanları toplasaydık şu anda ligde herkes ikincinin kim olacağını konuşuyor olacaktı. Eğer gördüklerini çalmayacaklarsa biz neden sahaya çıkıyoruz?
Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, şampiyonluk yarışından altyapıya, kulübün hedeflerinden CAS duruşmasına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Birkaç yıl önceye göre kulübün her açıdan çok daha iyi durumda olduğunu kaydeden Alp, şu ifadeleri kullandı:
TRABZONSPORUMUZ
bir hikâye yazıyor. Hikâyenin sonu elbette şampiyonluk olacaktır. Ama bu sezon ama gelecek sezon. Mutlaka o hikâyeyi tamamlayacağız ve bunu taçlandırarak sürdüreceğiz.
HİÇBİR ŞEY TESADÜFEN OLMADI
DÜNDEN
bugüne hiçbir şey tesadüfen olmadı. Doğru planlama, doğru adımlar ve doğru stratejiyle bugünlere geldik. Daha düne kadar ekonomik olarak dibi görmüştük.
Sportif olarak da umutların bittiği bir yerden bu noktaya geldik. Herkes üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Motivasyonumuzu yitirmeden devam etmek zorundayız.
GELECEK
sezonun planlamasını yapıyoruz. Sözleşmesi bitecek isimler ve yeni transferler için görüşmelerimiz sürüyor. Gelecek sezon Eylül'de başlayacak. Yine doğru adımlar atmalıyız.
HAKLI GEREKÇELERİ ORTAYA KOYDUK
TEKNİK
direktörümüz Hüseyin Çimşir'e yönelik eleştiriler var. Bize 'Neden başka bir hoca ile anlaşmadınız' diyorlar. Yönetim olarak doğru karar verdik. Futbolcuları tanıyan Çimşir'i getirdik.
Yeni bir hoca olsaydı, takımı tanıması zaman alırdı.
(Avrupa'dan
gelen men cezasıyla ilgili…) CAS'a itirazımızı yaptık. Duruşma 16 Temmuz'da olacak. Biz finansal anlamda haklı gerekçelerimizi ortaya koyduk. Savunmamızı yapacağız ve sonrasında verilecek olan kararı bekleyeceğiz.
HAKEMLER CANIMIZI ÇOK YAKTI
HAKEMLER
tarafından en çok canı yanan kulüp biz olduk. Hakem gördüğünü çalamayacak ise, VAR'daki izlediğini sahadaki hakemin kulağına söylemeyecek ise neden sahaya çıkıyoruz?
KENDİ sahamızda oynadığımız Başakşehir maçında net penaltımız verilmiyor.
Hadi hakem görmedi, VAR'daki neden çağırmıyor?
HAKEMLERİN
haksız kararlarıyla elimizden aldığı puanları topladığımızda şu anda ligde herkes ikincinin kim olacağını konuşuyor olacaktı.
NWAKAEME YARIN 11'E GERİ DÖNÜYOR
TRABZONSPOR'UN Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor. Kupada Fenerbahçe ile oynanan rövanş maçında yaşadığı kasık sakatlığı sonrası Alanya ve Ankaragücü karşılaşmalarında forma giymeyen yetenekli oyuncu, Galatasaray maçında 5, Antalyaspor maçında ise 26 dakika görev alabilmişti. Yıldız futbolcunun eski formuna kavuştuğu ve yarın Denizlispor karşısında 11'de sahaya çıkacağı kaydedildi. Nwakaeme'nin 11'e dönmesi halinde teknik direktör Hüseyin Çimşir'in Ndiaye'yi kulübeye çekeceği belirtildi.
KORKMAYIN, VURUN!
SON haftalarda özellikle rakip kalede pozisyona girmekte ve şut atmakta zorlanan Trabzonspor, Antalyaspor maçında sadece bir isabetli şut çekebilmişti. Bu duruma dikkat çeken teknik direktör Hüseyin Çimşir, antrenmanda oyuncularını uyararak, "Şut çekmekten korkmayın, rakip kaleyi daha çok baskı altına almalıyız" talimatını verdi.