Hikayenin sonu şampiyonluk olacak

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, şampiyonluk yarışından altyapıya, kulübün hedeflerinden CAS duruşmasına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.bir hikâye yazıyor. Hikâyenin sonu elbette şampiyonluk olacaktır. Ama bu sezon ama gelecek sezon.bugüne hiçbir şey tesadüfen olmadı. Doğru planlama, doğru adımlar ve doğru stratejiyle bugünlere geldik.Sportif olarak da umutların bittiği bir yerden bu noktaya geldik. Herkes üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Motivasyonumuzu yitirmeden devam etmek zorundayız.sezonun planlamasını yapıyoruz. Sözleşmesi bitecek isimler ve yeni transferler için görüşmelerimiz sürüyor. Gelecek sezon Eylül'de başlayacak. Yine doğru adımlar atmalıyız.direktörümüz Hüseyin Çimşir'e yönelik eleştiriler var. Bize 'Neden başka bir hoca ile anlaşmadınız' diyorlar. Yönetim olarak doğru karar verdik.Yeni bir hoca olsaydı, takımı tanıması zaman alırdı.gelen men cezasıyla ilgili…) CAS'a itirazımızı yaptık. Duruşma 16 Temmuz'da olacak.tarafından en çok canı yanan kulüp biz olduk. Hakem gördüğünü çalamayacak ise, VAR'daki izlediğini sahadaki hakemin kulağına söylemeyecek ise neden sahaya çıkıyoruz?Hadi hakem görmedi, VAR'daki neden çağırmıyor?haksız kararlarıyla elimizden aldığı puanları topladığımızda şu anda ligde herkes ikincinin kim olacağını konuşuyor olacaktı.TRABZONSPOR'UN Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor. Kupada Fenerbahçe ile oynanan rövanş maçında yaşadığı kasık sakatlığı sonrası Alanya ve Ankaragücü karşılaşmalarında forma giymeyen yetenekli oyuncu, Galatasaray maçında 5, Antalyaspor maçında ise 26 dakika görev alabilmişti. Yıldız futbolcunun eski formuna kavuştuğu ve yarın Denizlispor karşısında 11'de sahaya çıkacağı kaydedildi. Nwakaeme'nin 11'e dönmesi halinde teknik direktör Hüseyin Çimşir'in Ndiaye'yi kulübeye çekeceği belirtildi.SON haftalarda özellikle rakip kalede pozisyona girmekte ve şut atmakta zorlanan Trabzonspor, Antalyaspor maçında sadece bir isabetli şut çekebilmişti. Bu duruma dikkat çeken teknik direktör Hüseyin Çimşir, antrenmanda oyuncularını uyararak, "Şut çekmekten korkmayın, rakip kaleyi daha çok baskı altına almalıyız" talimatını verdi.