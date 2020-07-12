İki maçı kazan hayaline kavuş

Futbolculara yapılan en önemli uyarı: "Yakalanan pozisyonları harcamayın."Fenerbahçe,ardından üçüncülük mücadelesi verdiği rakipleriyle oynayacağı kritik maçlara kilitlendi. Sarılacivertliler, bugün evinde üçüncü sırada yer alan Sivasspor, bir hafta sonra da deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Teknik heyet, Sivasspor maçı öncesinde futbolcularla bir toplantı yaparken,Fenerbahçe için Avrupa yolunun açılacağını ifade etti.Teknik heyet, bunun yanı sıra takıma son vuruş konusunda daha dikkatli olunması uyarısında bulundu.Antrenörler,diyerek takımı motive ediyor.