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İki maçı kazan hayaline kavuş

Sarı-lacivertli teknik heyet ve futbolcular, üçüncülük mücadelesi verilen iki rakiple oynanacak maçlardan 6 puan alınması halinde Avrupa yolunun açılacağına inanıyor

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 12.7.2020 ABONE OL
İki maçı kazan hayaline kavuş
Futbolculara yapılan en önemli uyarı: "Yakalanan pozisyonları harcamayın."
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında yaşanan 2 puanlık kaybın ardından üçüncülük mücadelesi verdiği rakipleriyle oynayacağı kritik maçlara kilitlendi. Sarılacivertliler, bugün evinde üçüncü sırada yer alan Sivasspor, bir hafta sonra da deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Teknik heyet, Sivasspor maçı öncesinde futbolcularla bir toplantı yaparken, alınacak 3 puanın Beşiktaş galibiyetiyle birleşmesi halinde Fenerbahçe için Avrupa yolunun açılacağını ifade etti.

SON VURUŞLAR YÜZÜNDEN ŞAMPİYONLUK KAÇTI
Teknik heyet, bunun yanı sıra takıma son vuruş konusunda daha dikkatli olunması uyarısında bulundu. Bilindiği gibi son Gençlerbirliği maçında Rodrigues uzatma dakikalarında yüzde 100'lük bir pozisyondan yararlanamamıştı. Antrenörler, "Herkes son vuruşta konsantrasyonunu yüksek tutsun. Kaçırdığımız pozisyonlar şampiyonluğa havlu atmamıza neden oldu. Avrupa biletini de son vuruş eksikliği yüzünden kaybetmeyelim" diyerek takımı motive ediyor.

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İki maçı kazan hayaline kavuş
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